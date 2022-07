Pizzo, al via la 17esima edizione del torneo sportivo “Coppa della Pace”

Inaugurata ieri pomeriggio la 17esima edizione della Coppa della Pace, il torneo sportivo che ogni anno si tiene nelle spiagge di Pizzo. Il campionato, che inizierà oggi e terminerà domenica, è sempre stato organizzato dall’associazione Sbarbagianni, presieduta da Claudio Marrella. Quest’anno anche l’associazione di basket PizzoPlayGround (presieduta da Alex Famà) e l’asd Lory Volley Pizzo (la cui presidente è Valentina Sarlo) hanno collaborato alla riuscita del torneo. Alle gare partecipano squadre femminili, maschili e miste. Ogni anno gli organizzatori scelgono un tema da perseguire e per questa edizione è stata scelta la lealtà. Proprio su tale argomento il primo cittadino di Pizzo, Sergio Pititto, presente all’inaugurazione, ha inteso precisare: «Lo sport è il modo migliore per far diramare la lealtà. Essa è un principio imprescindibile che va applicato in tutti gli ambiti. Attraverso la lealtà si può davvero sentire il senso della comunità».

Le competizioni vere e proprie inizieranno oggi pomeriggio, ma già ieri i campi erano pieni di ragazzi e ragazze che si preparavano a quella che è una delle manifestazioni sportive più importanti del paese.