Basket: sconfitta casalinga per le ragazze della OklahomaCity Thunder Vibo Valentia

Sconfitta casalinga per OklahomaCity Thunder Vibo Valentia, nel campionato under 13 Femminile. Le ragazze di Claudio Todaro hanno alzato bandiera bianca contro le pari età della Cestistica Wizard Lamezia Terme al termine di una gara piacevole, ben giocata da entrambe le compagini, ma che alla fine ha premiato la squadra lametina. Si sono visti sprazzi di bel gioco, molto apprezzati dal pubblico presente al PalaBorsellino, che sempre di più si sta interessando alle sorti della squadra vibonese, che in questa stagione per la prima volta si cimenta in campionato femminile. Tra le fila della Oklahoma City Vibo Valentia da segnalare la prova di Giada Todaro che ha messo a segno ventidue punti e della sua compagna Lo Preiato, che ha chiuso la serata con 10 canestri a referto. Tra le atlete lametine spicca Fragale con trentuno punti.