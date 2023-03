La Vibonese vince a Lamezia con De Marco e mette fine al lungo digiuno di vittorie

Di nuovo in trasferta, di nuovo in un confronto tutto calabrese. Dal 22 gennaio al 19 marzo quasi due mesi amari per la Vibonese, con cinque pareggi e una sconfitta e la zona play off sempre più lontana. A Castrovillari era stato il giovane Cintura a mettere la firma sui tre punti. Nella gara del D’Ippolito ecco un gol di un altro under, il mediano De Marco, per imporsi con il risultato di 1-0. Con questi tre punti la formazione rossoblù sale all’ottavo posto a -4 dai play off e dalla quinta posizione, occupata proprio dal Lamezia Terme Fc. [Continua in basso]

Una buona prestazione da parte della Vibonese che ritrova così il sorriso. Domenica prossima il campionato di Serie D riposa ma la Vibonese tornerà comunque in campo per recuperare la partita con il Canicattì sospesa lo scorso 12 marzo per via della nebbia. A seguire altro confronto interno, il 2 aprile, contro l’Acireale. Due turni casalinghi con i quali provare a ritrovare un posto nei play off, mettendosi alle spalle il periodo difficile.