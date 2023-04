Natalino Colaci dell’A.S.D. Shanti 1985 Vibo Valentia conquista il titolo di campione regionale

Si è svolto al Palazzetto dello sport di Castrovillari il campionato regionale di pugilato Schoolboy boy e junior, valido anche per la qualificazione ai sedicesimo ed ottavi dei campionati italiani delle stesse categorie Maschili. La Shanti 1985 di Vibo Valentia, allenata dal M° Aldo Facciolo, ha partecipato con l’atleta Natalino Colaci, Kg 57, categoria Junior. Il giovane pugile vibonese ha sfidato e vinto contro un agguerrito atleta del reggino. [Continua in basso]

Una vittoria che gli è valsa il titolo di campione regionale junior Under 14. Natalino Colaci accede così alle qualificazioni dei campionati nazionali sedicesimi/ottavi di finale, che si svolgeranno dal 23 al 26 aprile a Roseto degli Abruzzi. Al campione regionale di pugilato Schoolboy boy e junior gli auguri del maestro Aldo Facciolo: «Siamo orgogliosi del nostro atleta che ha tutte le potenzialità per qualificarsi ai campionati italiani e al quale facciamo un grande in bocca al lupo»