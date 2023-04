Serie D: la Vibonese perde con il S.Maria e si allontana dalla zona play off

Netta sconfitta dei rossoblù in trasferta per 0-3 e il Lamezia Terme opera il sorpasso. La squadra di Modica è adesso a -2 dalla quinta posizione. Bisogna vincere le ultime due gare

Si ferma contro il Santa Maria Cilento la serie utile della Vibonese. Dopo sei gare senza sconfitte, la Vibonese è battuta dalla squadra campana con il risultato di 3-0 e, alla luce della vittoria del Lamezia Terme, subisce anche il sorpasso dei gialloblù. Adesso, alle spalle del Locri, secondo a quota 57, ci sono S.Agata a 51, Trapani a 50, Lamezia Terme a 48 e poi il terzetto formato da Licata, Sancataldese e Vibonese con 46. Per la formazione di Giacomo Modica è d’obbligo vincere le ultime due gare: lo scontro diretto di domenica prossima al Luigi Razza con il Trapani e poi la sfida in trasferta con il pericolante Ragusa.

Il primo tempo

Al 5’lancio di Mancini per De Marco, supera il portiere ma posizione troppo defilata per calciare verso la porta. Un minuto dopo Trajkovski calcia dal limite dell’area, pallone di poco alto. Al 10’ punizione di Catalano, alzata in angolo dalla barriera. Quindi occasione clamorosa per il Santa Maria: De Marco, da ottima posizione, spara altissimo. Poi, Johnson, trenta secondi dopo, calcia centrale. Al minuto numero 23 tiro di Lia insidioso respinto da Cannizzaro, che poi salva sul tap-in di Samake, fermato però in fuorigioco. Alla mezzora cross basso di De Marco e deviazione di Bonnin che rischia di ingannare Rendic. Il Santa Maria Cilento passa al 35’: numero di Johnson che si libera e serve Tandara, tiro perfetto dal limite dell’area di rigore alle spalle di Rendic. Reazione rossoblù, ma Cannizzaro salva su Balla.

Il secondo tempo

Vibonese all’attacco nel tentativo di pareggiare. Ci prova Trajkovski con un tiro completamente fuori misura. Al 19’ ripartenza del Santa Maria, con Tandara fermato da Sparandeo, tra le proteste dei giallorossi per un presunto intervento falloso. Quindi chance per Szymanowski, salva praticamente sulla linea Ferrigno. Poi ci sono le proteste della Vibonese per un gol annullato a Politi: segnalato il fuorigioco. Al 32’ Tandara serve Catalano, il suo tiro è murato in angolo. Tre minuti più tardi ecco il raddoppio del Santa Maria: perfetta ripartenza con Johnson che serve Tandara per il tap-in del 2 a 0. Al novantesimo arriva il terzo gol con il calabrese Giuseppe De Marco, ex Cittanova, il quale, servito da Tandara, batte facilmente Rendic.

Il Tabellino

Santa Maria Cilento – Vibonese 3-0

Santa Maria Cilento (4-4-2): Cannizzaro; Mancini (23’ st Di Cristina), Coulibaly, Campanella, Ferrigno; De Marco G., Maio, De Leonardis (13’ st Ventura), Catalano (38’ st Diop); Tandara (46’ st Gaeta), Johnson (43’ st Ielo). A disp.: Fezza, Azindow, Morlando, Tiberio. All.: Di Gaetano.

Vibonese (4-3-3): Rendic; Lia (1’ st Szymanowski), Bonnin (13’ st Palazzo), Sparandeo, Tazza; De Marco A., Anzelmo, Trajkovski; Scafetta (27’ st Albisetti), Samake (2’ st Politi), Balla (36’ st Hernaiz). A disp.: Bottino, Caicedo, Amabile, Caligiuri. All.: Modica.

Arbitro: Federico Batini di Foligno (Nappi-Fatati)

Marcatori: 35’ pt e 35’ st Tandara, 45’ st De Marco

Note: al 42’ st espulsione diretta per Tazza (V) per un fallo su Maio. Ammoniti De Leornadis (SM), Mancini (SM), Maio (SM), De Marco A. (V), Catalano (SM). Angoli: 6 a 7. Recupero: 2’ pt e 4’ st.