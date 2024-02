Il Soriano batte lo Stilomonasterace (2-0), sale al terzo posto e fa il record di punti in Eccellenza

di R.S.

Il momento felice del Soriano continua. La squadra dei presidenti Monardo e Morabito si conferma in salute e continua a viaggiare nella storia, perché mai il vessillo rossoblù era arrivato a sventolare così in alto. Davvero tanta roba il fatto di essere terzi in classifica, alle spalle di due corazzate quali il Sambiase e la Vigor, squadre blasonate e di grande tradizione. In occasione della 23ª giornata il Soriano ha avuto la meglio sullo Stilomonasterace: 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Fioretti e di Alvarez. Il tutto in una giornata non facile, per via di un incontro giocato interamente sotto la pioggia, con il sintetico che ha retto bene, anche se con il passare del tempo diventava sempre più pesante e quindi era molto difficile giocarci.

La squadra di Peppe Giovinazzo, in linea con le altre gare, ha fatto la partita e ha creato tante occasioni da rete: due gol annullati ai rossoblù prima di andare a segno, nel secondo tempo, per concretizzare finalmente l’enorme mole di gioco prodotta e le numerose occasioni create. In campo grande voglia di far bene, tanta determinazione e spirito di gruppo che aiuta moltissimo, per la gioia del presidente Gianni Monardo, nuovamente presente in panchina e felice nel registrare il punto più alto della sua gestione, al settimo onorevole dignitoso torneo di Eccellenza consecutivo.

Unico neo della giornata, il fatto di essere a -10 dalla Vigor seconda in classifica. Una situazione che, da regolamento, impedirebbe la disputa dei play off e questo sarebbe un peccato, dopo aver disputato una stagione di questo livello, con 40 punti in classifica dopo 23 giornate. A proposito di punti: con sette partite ancora da giocare, il Soriano targato Giovinazzo ha conseguito il record in Eccellenza, dove nelle precedenti stagioni (senza considerare quelle del covid), si era chiusa la stagione regolare con 34 punti, 37 punti (in due circostanze, compresa la passata annata) e 38 punti. Anche questa è una gran bella soddisfazione.