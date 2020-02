Calcio a 5, Vibo sconfitta in trasferta dal Mirto

A compensare il bilancio del weekend arriva la vittoria della formazione Juniores che si aggiudica il derby contro la Virtus Sbs

Il bilancio del weekend è comunque positivo per la società Vibo calcio a 5. In C1 una buona squadra si arrende alla seconda forza del torneo. Il Mirto si impone 6-1. Un buon primo tempo giocato dai ragazzi di mister Lo Bianco, che crollano poi nella ripresa. A pesare i troppi errori e le occasioni concesse agli avversari. Ma niente drammi. I rossoblù avranno ora due partite interne per poter recuperare terreno. Due possibilità da non sprecare.



Bene la Juniores invece, che fa suo il derby nell’ultima gara tra le mura amiche di questo campionato. Battuta la Virtus SBS per 7-2. Una gran bella gara, dominata dai padroni di casa. Poche le occasioni della compagine ospite. Due gol messi a segno su distrazioni ed imprecisioni dei rossoblù. Vibo si prepara ad affrontare l’ultima trasferta cercando di chiudere al meglio questa regular season per poi concentrarsi sui play off. (Ufficio stampa Vibo C5)