In programma anche la costruzione di un campo da calcio a 8 e un percorso amatoriale in mountain bike nelle campagne circostanti

Nasce a Limbadi il Centro Sportivo “Solano – Marchese Pierre de Coubertin”. Un luogo di aggregazione per i giovani del posto e della vicina Nicotera, all’insegna dello sport e della socialità. Sono presenti due campi da padel e quattro stazioni di area fitness outdoor. E già si preannunciano novità per il futuro: è infatti in programma la costruzione di un campo da calcio a 8 e, sempre a cura del centro sportivo, un percorso amatoriale in Mountain Bike Magazine (MTB) che attraverserà la campagna limbadese ricca di uliveti e vigneti. Intanto, per Pasqua è stato organizzato un torneo di padel, a carattere amatoriale e dilettantistico.

LEGGI ANCHE: Il magistrato Marisa Manzini torna a Limbadi nel ricordo di Matteo Vinci – Video

Limbadi, avviate le procedure per realizzare la recinzione al campo sportivo