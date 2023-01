Limbadi, avviate le procedure per realizzare la recinzione al campo sportivo

Il Comune di Limbadi ha avviato le procedure per la realizzazione di un tratto di recinzione nell’impianto sportivo sito in località Filicusi. In particolare, la recinzione serve a dividere il terreno di gioco dall’area destinata agli spettatori così come è previsto per legge ed è dunque necessaria al fine di consentire l’accesso al pubblico (almeno fino a 100 persone) per assistere alle partite di calcio. Attualemente, infatti, le partite della locale società calcistica – Polisportiva Limbadi Calcio – sono giocate a porte chiuse e previa apposita ordinanza di autorizzazione da parte del sindaco. Ora il Comune, tramite una determina del responsabile dell’area Lavori pubblici, ha avviato una procedura negoziata, da esperirsi per il tramite del Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), attraverso cui individuare, tra le ditte iscritte, il soggetto cui affidare l’appalto per i lavori di realizzazione della recinzione. L’impegno di spesa è pari a 25.746,65 euro.

