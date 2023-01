Truffe agli anziani, a Limbadi incontro con i carabinieri per prevenirle

Incontrare e informare i cittadini per prevenire e contrastare le truffe alle fasce più deboli della popolazione, in particolare agli anziani. La campagna informativa dell’Arma dei carabinieri, che ha toccato diverse zone dell’Italia e anche della Calabria – ultimamente iniziative del genere si sono registrate ad esempio a Locri e San Ferdinando, ma pure nel Vibonese a Briatico – arriva anche a Limbadi. Mercoledì 11 gennaio, infatti, i carabinieri della locale Stazione terranno un incontro a cui sono invitati a partecipare tutti gli anziani limbadesi. Quest’ultimi riceveranno dai militari consigli utili a tutelare la propria sicurezza, con suggerimenti su come evitare di rimanere vittime di truffe. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Limbadi. L’appuntamento è alle ore 10:30 nella sala convegni del Municipio.

