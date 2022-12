Simulano incidente nel Vibonese e “spillano” denaro ad un’anziana, si indaga per truffa

Truffatori in azione nel Vibonese e anziani presi di mira con raggiri per “spillare” denaro. L’ultimo episodio è accaduto a Maierato dove un’anziana del posto si è vista bussare la propria abitazione da due sconosciuti che, approfittando della buona fede della donna, dopo essersi introdotti in casa l’hanno convinta a consegnare loro la somma in contanti di duemila euro. Per raggirare l’anziana hanno fatto leva sul racconto di un inesistente incidente avuto dal figlio della donna e sulla necessità di sborsare il denaro per aiutarlo. Sull’accaduto hanno avviato le indagini i militari dell’Arma della locale Stazione che raccomandano – soprattutto agli anziani – di prestare massima attenzione agli sconosciuti che si presentano alla porta delle loro abitazioni cercando denaro che non va consegnato in nessun caso.

