Abitazioni svaligiate a Filogaso e Maierato, indagano i carabinieri

Indagini da parte dei carabinieri sono state avviate nel tentativo di assicurare alla giustizia gli autori di alcuni furti commessi a Maierato e Filogaso. In particolare, i malviventi hanno preso di mira due immobili, uno al centro del paese, l’altro in periferia, svaligiandoli di denaro e gioielli. I ladri hanno agito in pieno giorno approfittando dell’assenza dei proprietari, così come venerdì mattina interno alle ore 10 in pieno centro a Filogaso. Anche in questo caso sono stati sottratti preziosi e denaro. Non andato invece a buon fine per i ladri, il tentativo di furto di un’auto a Maierato. In questo caso i malviventi non sono riusciti a mettere in moto la vettura. Sull’escalation di furti hanno avviato le indagini i militari dell’Arma della Stazione di Maierato dopo le denunce dei proprietari delle abitazioni prese di mira.

LEGGI ANCHE: Grave incidente a San Nicola da Crissa: 47enne ferito dalla motozappa

Cade in un dirupo nel Vibonese: l’uomo salvato dai vigili del fuoco