Grave incidente a San Nicola da Crissa: 47enne ferito dalla motozappa

Grave incidente sul lavoro nelle campagne di San Nicola da Crissa. Un 47enne, I.F., è rimasto ferito agli arti dalle lame di una motozappa. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Serra San Bruno. Viste le condizioni critiche del ferito, si è però reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che, giunto da Lamezia Terme, ha trasportato il 47enne all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove gli è stata diagnosticata la frattura di tibia e perone, oltre a varie ferite. Il ferito non è comunque in pericolo di vita.

