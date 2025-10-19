Rinasce il tennis a Mileto. Era dagli anni ’80, infatti, che nella cittadina normanna non si organizzavano iniziative tese a promuovere questa splendida disciplina sportiva. Allora si svolgevano in un campo privato adibito anche allo svolgimento di partite di calcio a cinque. Oggi prende corpo all’interno del parco urbano Nicholas Green, riportato letteralmente a nuova vita dalla Cooperativa sociale Atena Servizi, da alcuni mesi chiamata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano a gestire l’area verde attrezzata. Molti gli interventi effettuati in questo breve arco di tempo dalla realtà associativa guidata da Cristian Vardaro, indirizzati a rendere ancor più bello e funzionale uno spazio pubblico per certi versi unico nel suo genere sul territorio provinciale. Tra di essi quello che ha portato alla realizzazione di un apposito spazio dedicato ai cani, all’amico più fedele dell’uomo. Ulteriore elemento che si aggiunge alla già ricca offerta, composta dall’anfiteatro (con tanto di spogliatoi), dalla palestra all’aperto, dal campo di bocce “Pasquale Tomeo”, dall’area pic nic, dal parco giochi per bambini e, appunto, dal campo da tennis. E proprio in quest’ultimo impianto è stato organizzato il primo Torneo sociale della nuova era, che per settimane ha visto all’opera praticanti della disciplina provenienti anche da altre province calabresi. Una vera e propria festa del tennis, che ha visto svolgersi in parallelo due appositi eventi, il Gold e il Silver.

Alla fine ad aggiudicarsi la prima competizione è stato l’atleta del Tennis Club Rombiolo Gabriele Barbalaco, il quale in finale ha battuto in due set, con il punteggio di 6-3/6-2, l’altro rappresentante della stessa società sportiva, Michele Arena. Per quanto riguarda il torneo Silver, ad avere la meglio è stato il rappresentante del Tennis Mileto Giuseppe Currà, uscito vincente dalla finale contro l’altro esponente del Tc Rombiolo Michele Garisto, con il punteggio di 6-4/6-3.

«Innanzitutto - ha affermato al termine della manifestazione il presidente Vardaro con evidente soddisfazione - mi preme ringraziare Antonio Fogliaro, Vittorio Furchì e Rocco Valente per il fattivo impegno profuso per la buona riuscita di questa prima edizione del torneo sociale. Il nostro intento è di ripeterlo anche nei prossimi anni, magari con più forza. Con lo scopo, naturalmente, di valorizzare il campo da tennis e di migliorarlo anche dal punto di vista strutturale, in modo da far sì che lo stesso possa diventare un luogo di ritrovo per giovani e meno giovani, visto anche il grande successo che sta ottenendo questa disciplina grazie all’avvento di grandi campioni italiani come Sinner». Prossimo obiettivo è la creazione di un vero e proprio Club Mileto con tanto di affiliazione alla Fit, fermo restando che la sensazione è che per ottenere il vero e proprio salto di qualità urga la copertura dell’impianto.