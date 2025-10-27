Un momento di aggregazione e di gioia condivisa per i tifosi napitini. Tanti i progetti e le idee del nuovo Club rappresentato tra gli altri dal presidente Sebastiano Riga e dal vice Antonio Barbieri

Tante sono le cose successe dopo quello storico triplete, tra vittorie e sconfitte, ma con una passione e un legame che non si sono mai spenti: l'Inter è sempre stata una delle squadre più vincenti d'Italia e tra le grandi d'Europa e, di conseguenza, ha un importante seguito. Parte di questo seguito è a Pizzo che, nei giorni scorsi, ha istituito un ritrovo ufficiale.

L'inaugurazione dell'Inter Club

Domenica mattina, nella sede di Contrada Sant'Antonio, si è tenuta l'inaugurazione ufficiale dell'Inter Club Pizzo "Federico Dimarco", alla presenza di oltre un centinaio di persone tra soci, tesserati e simpatizzanti nerazzurri. L'evento ha sancito ufficialmente la nascita del Club, intitolato appunto a uno dei simboli più amati dell'Inter dell'era moderna, ovvero il calciatore Federico Dimarco. L'evento ha rappresentato un importante momento di aggregazione per la comunità di tifosi della cittadina napitina che si potranno adesso confrontare sul cammino della loro squadra e fede calcistica.

I progetti

Non solo festa e aggregazione, ma anche la presentazione di un percorso ambizioso e che ha in seno numerosi progetti e idee. Ecco dunque quali saranno essenzialmente gli obiettivi dell'Inter Club rappresentata, oltre agli altri amministratori, dal presidente Sebastiano Riga e dal vice presidente Antonio Barbieri:

La totale auto-sostenibilità attraverso merchandising ufficiale , contributi volontari, sponsorizzazioni e campagne di tesseramento;

, contributi volontari, sponsorizzazioni e campagne di tesseramento; L'organizzazione di trasferte collettive per assistere dal vivo alle partite dell'Inter a San Siro e agli incontri dedicati esclusivamente agli Inter Club;

per assistere dal vivo alle partite dell'Inter a San Siro e agli incontri dedicati esclusivamente agli Inter Club; La possibilità per i soci di seguire, all'interno della sede, le partite della società nerazzurra e le principali gare del campionato di Serie A e delle Coppe Europee.

L'inaugurazione si è conclusa in un clima di grande festa e orgoglio nerazzurro con il taglio della torta celebrativa, un momento simbolico che ha suggellato l'inizio ufficiale di una nuova ed entusiasmante avventura per tutti gli interisti di Pizzo e non solo.