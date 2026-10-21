La prima edizione dell’evento ha riunito realtà associative e sportive del territorio per accendere i riflettori sulla diagnosi precoce e trasformare il gioco in un messaggio di solidarietà

Lo sport come strumento per sensibilizzare, il cuore come motore pulsante della solidarietà e la prevenzione come impegno quotidiano. Sabato 17 ottobre, Rombiolo ha risposto "presente" ospitando la prima edizione della “Partita del Cuore – Donne in Rosa”, un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione del tumore al seno e all'importanza fondamentale della diagnosi precoce.

Una giornata densa di significato, che ha saputo coniugare agonismo e impegno sociale, mettendo al centro della scena la partecipazione, la condivisione e una forte vicinanza a tutte le donne che combattono o hanno combattuto la malattia, rivolgendo al contempo un pensiero affettuoso alle famiglie e a chi purtroppo non c'è più.

Una grande rete di solidarietà per la salute delle donne

L'iniziativa ha raccolto un ampio sostegno da parte del tessuto sociale e istituzionale del territorio. Fondamentale si è rivelata la vicinanza dell'Amministrazione comunale di Rombiolo, che ha affiancato con convinzione la macchina organizzativa.

A scendere in campo per la riuscita dell'evento è stata una vera e propria squadra di realtà associative e sportive: l’AVIS comunale, Komen Italia, l’Asd Mamme Real, il FC Limbadi e l’Asd Rombiolo, la cui collaborazione sinergica ha dimostrato come l'unione d'intenti possa fare la differenza nell'accendere i riflettori su temi così delicati.

«La prevenzione può salvare la vita»: il messaggio che resta

A fare da guida all'intera manifestazione è stato un messaggio chiaro e diretto: «La prevenzione può salvare la vita, insieme possiamo fare la differenza».

Un'affermazione che racchiude l'essenza di una giornata in cui il rettangolo di gioco si è trasformato in una cassa di risonanza per la diagnosi precoce. Quando lo sport abbraccia la solidarietà, anche un semplice pallone può superare la dimensione del gioco per diventare il simbolo di una battaglia collettiva in difesa della vita.