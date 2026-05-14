Si tratta di un grande appuntamento sportivo che coinvolgerà la città capoluogo e Pizzo dal 29 al 31 maggio
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Si terrà martedì 19 maggio 2026 alle ore 10.30 al Comune di Vibo Valentia la presentazione delle "Finali regionali giovanili e adulti di calcio Uisp 2026 e multisport". Si tratta di un evento di grande richiamo per tutta la regione, che si svolgerà dal 29 al 31 maggio nelle strutture di Vibo Valentia e Pizzo, i cui Comuni sono enti patrocinanti.
Alla conferenza stampa parteciperanno: Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia; Stefano Soriano, assessore allo Sport; Sergio Pititto, sindaco di Pizzo; Mario Marrone, presidente regionale UISP; Francesco Coscarello, presidente Sda calcio regionale; Marco Rovito, presidente del comitato di Cosenza; Giuseppe Marra, presidente del comitato di Reggio Calabria; Franco Abenante, responsabile Sda arbitri. Presenti inoltre i dirigenti Uisp: Nuccio Calabró, Luigi Cilione, Diego Anamiati, Maria Pia Trapani.