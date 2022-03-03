Tutti gli articoli di Sport
Dopo un’interruzione durata alcuni anni, ritornano le regate veliche nello specchio di mare che ha come centro il porto di Vibo Marina e che saranno visibili lungo la costa da Pizzo a Briatico, un semicerchio che è stato definito “un anfiteatro naturale sul mare”. Le imbarcazioni partecipanti alla seconda manche del XV campionato invernale di vela d’altura provengono da diverse realtà marinare calabresi e siciliane. La partenza della prima regata è prevista per la mattina di domenica 6 febbraio, preceduta il sabato pomeriggio alle ore 16 dalla presentazione dell’evento, in programma alle ore 18 presso l’hotel-ristorante “Il Saraceno” in via Emilia di Vibo Marina. Le regate, che si concluderanno il 25 aprile, sono organizzate dal “Circolo velico Santa Venere” con main sponsor: Marina Carmelo, Marina Azzurra, Porto di Tropea, Spartivento, Manfredi e si avvarranno, come media partner, della emittente LAC del Gruppo Pubbliemme. Il programma prevede tre regate a Vibo Marina nei giorni 6/19/20 marzo (Trofeo Carmelo Ranieri), mentre il 2 e 3 aprile sarà la volta del “Trofeo Marina Yacht” di Tropea e si concluderà il 23/24/25 aprile con il “Trofeo Beneteau Cup- Palio di San Giorgio” Tropea-Reggio Calabria.