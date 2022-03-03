Le imbarcazioni partecipanti provengono da diverse realtà marinare calabresi e siciliane. Le regate si avvarranno, come media partner, della emittente LAC del Gruppo Pubbliemme

Dopo un’interruzione durata alcuni anni, ritornano le regate veliche nello specchio di mare che ha come centro il porto di Vibo Marina e che saranno visibili lungo la costa da Pizzo a Briatico, un semicerchio che è stato definito “un anfiteatro naturale sul mare”. Le imbarcazioni partecipanti alla seconda manche del XV campionato invernale di vela d’altura provengono da diverse realtà marinare calabresi e siciliane. La partenza della prima regata è prevista per la mattina di domenica 6 febbraio, preceduta il sabato pomeriggio alle ore 16 dalla presentazione dell’evento, in programma alle ore 18 presso l’hotel-ristorante “Il Saraceno” in via Emilia di Vibo Marina. Le regate, che si concluderanno il 25 aprile, sono organizzate dal “Circolo velico Santa Venere” con main sponsor: Marina Carmelo, Marina Azzurra, Porto di Tropea, Spartivento, Manfredi e si avvarranno, come media partner, della emittente LAC del Gruppo Pubbliemme. Il programma prevede tre regate a Vibo Marina nei giorni 6/19/20 marzo (Trofeo Carmelo Ranieri), mentre il 2 e 3 aprile sarà la volta del “Trofeo Marina Yacht” di Tropea e si concluderà il 23/24/25 aprile con il “Trofeo Beneteau Cup- Palio di San Giorgio” Tropea-Reggio Calabria.