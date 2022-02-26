La strada per Roma passa dal Tennis Club Maierato e dal Tennis Ball di Vibo. Weekend di gare ad eliminazione diretta su tre campi

Al via la tappa dei Master regionali di tennis per conquistare il Foro Italico a maggio durante gli Internazionali Ibi 2022. Ad organizzare la tappa calabrese del Master Road to Rome è il Tennis Club Maierato, in collaborazione con il Tennis Ball di Vibo, e con sponsor “Pisani Impianti Elettrici”. Un appuntamento che si sviluppa nel weekend del 26 e 27 febbraio già dalle prime ore di sabato mattina, per poi riprendere alle ore 09:00 del giorno successivo. A scendere in campo sono ben 78 giocatori provenienti da tutta la Calabria. Le gare previste, suddivise in 8 tabelloni ad eliminazione diretta, si giocano su tre campi e si dividono in singolare maschile, doppio femminile, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto. Un weekend sicuramente divertente ed entusiasmante che consentirà ai vincitori delle rispettive categorie di staccare il pass per giocare la fase finale a Roma.