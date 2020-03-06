Inaugurato all’interno del Vibo Center lo spazio commerciale dedicato ai supporter della squadra rossoblù. Il presidente: «Punto di riferimento per tutti i tifosi»

Una nuova casa dove poter realizzare i propri desideri. La novità, per i tifosi della Vibonese, è rappresentata dall’inaugurazione del nuovo store rossoblù, al Centro commerciale Vibo Center. Magliette e tute, gadget e tanto altro ancora. Un altro obiettivo raggiunto da un club che si conferma sempre più al passo con i tempi.



Insieme per coltivare una passione: questo lo slogan scelto per un evento a lungo atteso e che soddisfa tutti, a cominciare dal presidente Pippo Caffo. «Siamo qua perché questa passione per il calcio è infinita, anche se stiamo attraversando un momento difficile. Abbiamo voluto avviare questo nuovo percorso per mettere il materiale sportivo e non solo a disposizione dei tifosi. Questo store vuole essere un punto di riferimento per tutti i sostenitori della squadra rossoblù, della città e anche della provincia». [Continua]

Taglio del nastro

A presenziare all’evento la prima squadra, lo staff tecnico, tanti tifosi e moltissimi bambini, entusiasti di poter avere l’autografo dei propri beniamini e anche uno store dove poter acquistare la maglia del proprio campione. Soddisfatto anche Daniele Cipollina, responsabile marketing della Vibonese, che vede così conseguire un altro traguardo di un percorso avviato in estate.

«Lo store si aggiunge al restyling importante fatto allo stadio, anche grazie alla collaborazione con il Gruppo Pubbliemme, all’area hospitality, alla nuova sala stampa – ha detto Daniele Cipollina -. Adesso abbiamo questo punto che serve per avvicinare sempre di più i sostenitori rossoblù alla squadra».

È un’opportunità commerciale e non solo perché «questo spazio – ha aggiunto Cipollina – servirà per organizzare eventi e momenti di intrattenimento con la presenza della prima squadra» e poi c’è l’ulteriore obiettivo «di avvicinare il pubblico al Vibo Center attraverso una serie di iniziative con i giovani e di carattere sociale».