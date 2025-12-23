Si chiude tra gli applausi il 2025 calcistico dell'Asd Francavilla Angitola Under 17. I ragazzi di mister Pino Pungitore, che per la prima volta nella loro storia stanno disputando il campionato Under 17 regionale, hanno ben figurato nell'ultimo appuntamento dell'anno e confermando la bontà del progetto.

Il 2025 si chiude in bellezza

Battuti i pari età della Polisportiva Lamezia. Piegata dunque la resistenza ospite, con i locali che si impongono per 1-0. In una giornata fredda e ventosa, i ragazzi di mister Pino Pungitore hanno saputo soffrire, sprecando diverse occasioni ma alla fine hanno vinto meritatamente trovando la decisiva rete, a quindici minuti dal novantesimo, grazie a un bel goal di Alessio Bretti.



Alla fine del girone di andata, ecco il resoconto dello stesso Pungitore: «Vittoria di sacrificio, compattezza e spirito di squadra. Si chiude il girone di andata con undici punti, anche se forse meritavamo qualche punto in più. In ogni modo c'è la consapevolezza di essere un gruppo organizzato e unito. Col tempo sto cercando di portare questi ragazzi a farsi valere anche nel campionato regionale. Questo è un girone difficile poiché vede squadre di spessore e blasonate, ma i ragazzi francavillesi al loro primo anno stanno ben figurando. Ormai siamo bella realtà del calcio giovanile regionale». Dopo la pausa natalizia i ragazzi del presidente Pasquale Mazzotta ospiteranno la Faradomus di San Giovanni in Fiore.