Oltre 150 sono stati i giovani atleti che si sono affrontati nell’impianto comunale. Tante le discipline sportive che hanno animato le numerose gare

Si è conclusa la tre giorni delle Asiadi 2026, evento di carattere nazionale che unisce lo sport alla socialità e all'unione e, soprattutto, impegnando giovani e adulti in una sana competizione. Da venerdì a domenica, l'evento è stato ospitato dalla piscina/palestra comunale Penta Vibo a Vibo Marina che ha registrato un flusso alquanto rilevante, a testimonianza di quanto l'appuntamento era seguito e, soprattutto, la forza che ha avuto nel riunire e nel portare in alto il nome della socialità.

Dal 5 al 7 giugno, dunque, tante sono state le attività svolte come: nuoto, krav maga, tennis, boxe, yoga, danza, pilates, fitness, balli di gruppo, indoor cycling, acqua fitness e balli caraibici. Oltre 150 gli atleti presenti e provenienti da ogni parte della Calabria.

I vincitori

Al termine di questa tre giorni, a vincere il circuito Asi 2026 è stata la società Esperienza Nuoto grazie al numero indiscusso di atleti. Di grande spessore però la prestazione di Penta Vibo che, coi i suoi numeri, non si è fatta scoraggiare e fino all’ultimo ha lottato fino a conquistare un meritato secondo posto. Sul gradino più basso del podio si piazza l'Italica Sport.

Penta Vibo protagonista

Come detto, esce con grande consapevolezza delle proprie potenzialità Penta Vibo che mette la sua grande impronta anche nella giornata conclusiva, conquistando venti medaglie: dieci d'oro, sette d'argento e tre di bronzo. Un bottino complessivo, dall'inizio alla fine dell'evento, di ben ottantadue medaglie (38 ori, 27 d'argento e 17 di bronzo).

I ragazzi hanno dimostrato grande crescita e ciò è dimostrato dai loro tempi che, dall'inizio stagione a oggi, sono scesi in maniera incredibile nelle gare. Tutti questi cambiamenti sono stati ripagati dal duro impegno dimostrato durante gli allenamenti seguiti con passione dai mister Dino D'Amico, Daniele Spizzirri, Carmelo Muzzi e Giuseppe Lentini. Nella categoria del nuoto diverse erano le specialità: stile libero, dorso, rana e delfino sulle distanze di 25, 50, 100 e 200 metri.

La soddisfazione di Murdà

Il presidente della società Daniele Murdà, inoltre, si ritiene soddisfatto di aver ospitato questa splendida manifestazione e afferma: «Sono super disponibile per ospitare anche quella della prossima stagione. Per quanto riguarda i ragazzi la soddisfazione più grande è stata aver visto dei grandi sorrisi sui loro volti e non c’è soddisfazione più grande, soprattutto quando un ragazzo si diverte a fare uno sport che ama. Alzare la coppa con i più piccoli non ha prezzo».