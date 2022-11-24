Società di pallavolo vibonese impegnata nel campionato di Serie C femminile

Giornata indimenticabile in casa Todosport quella di oggi. Infatti la società vibonese festeggia due buone notizie. Partiamo dalla prima. Vanessa Dodaro e Lorenza Massara, giocatrici impegnate nel campionato di Serie C regionale, e provevienti dal settore giovanile, hanno ricevuto la loro prima ed emozionante convocazione nel Club Italia del Sud. Un nuovo progetto voluto dalla Fipav, che vedrà impegnate ragazze nate dal 2006 al 2009, affidato alle sapienti mani di Marco Mencarelli. Coinvolge le regioni della Calabria, Sicilia, Basilicata, Molise e Puglia. Il raduno si svolgerà dal 28 novembre prossimo al 2 dicembre presso il Cus Cosenza di Arcavacata. «Siamo strafelici per questa convocazione – dichiarano i tecnici Vito Iurlaro, Claudio Torchia e Norina Dotti – che premia i nostri sacrifici, quelli delle ragazze e delle famiglie. Sono risultati importantissimi per una società come la nostra, ma che ci spingono a lavorare sempre di più e sempre meglio. Sarà un punto di partenza per noi tutti». Ma non finisce certo qui. Tre atlete, Giorgia Barbuto (classe 2008), Marika Polverino (2009) e Alessandra Lopez (2008), sono state convocate a partecipare al Regional Day Femminile, che si svolgerà il 27 novembre prossimo sempre presso il Cus di Arcavacata.