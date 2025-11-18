Negli anni il podista di Mileto ha gareggiato alle più importanti maratone e ultramaratone organizzate in Italia. L'esordio nel 2003 a quella di Milano

Ben 150 presenze ufficiali a maratone e ultramaratone organizzate sul territorio nazionale dalla Federazione italiana di atletica leggera. Questo il prestigioso traguardo ottenuto di recente dall'atleta vibonese Salvatore Crudo . Un premio alla sua lunga carriera, che il 62enne podista di Mileto ha ottenuto con la partecipazione alla VI edizione della 50 Km di Calabria svoltasi a Curinga, in provincia di Catanzaro. Nell'occasione il runner è stato omaggiato dagli organizzatori con una targa ricordo e con una deliziosa torta con sopra immortalata la sua persona .