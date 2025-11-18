Negli anni il podista di Mileto ha gareggiato alle più importanti maratone e ultramaratone organizzate in Italia. L'esordio nel 2003 a quella di Milano
Ben 150 presenze ufficiali a maratone e ultramaratone organizzate sul territorio nazionale dalla Federazione italiana di atletica leggera. Questo il prestigioso traguardo ottenuto di recente dall'atleta vibonese Salvatore Crudo. Un premio alla sua lunga carriera, che il 62enne podista di Mileto ha ottenuto con la partecipazione alla VI edizione della 50 Km di Calabria svoltasi a Curinga, in provincia di Catanzaro. Nell'occasione il runner è stato omaggiato dagli organizzatori con una targa ricordo e con una deliziosa torta con sopra immortalata la sua persona.
Correva il lontano 30 novembre del 2003 quando il corridoio si cimentava alla maratona di Milano, la prima da lui affrontata in assoluto. Spinto dal cugino Giuseppe Crudo, da anni trapiantato in Lombardia. Da lì la continua presenza negli anni alle più prestigiose corse sulla lunga distanza italiane, tra cui la 100 Km del Passatore, la Pistoia-Abetone e la 12 ore su pista di Palermo. Attualmente in forza alla società “Asd Atletica Vca Milano - Viviam Cent'Anni”, Salvatore Crudo non si pone limiti e si prepara già ad affrontare con la stessa passione e il medesimo vigore la nuova stagione. Da anni trasferitosi con la famiglia in provincia di Catania per motivi di lavoro, il podista non ha mai scisso il legame con la Calabria e la terra natia. Spesso ritorna nella cittadina normanna. Tra gli appuntamenti a cui non rinuncerebbe per nessuna cosa al mondo, quello a “La normanna”, la prestigiosa 10 Km su strada che si svolge annualmente, nel mese di agosto, proprio nella “sua” Mileto, calamitando atleti provenienti dall'Italia e dall'estero.