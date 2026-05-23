Due adesioni aprono il percorso della neonata realtà dilettantistica: esperienza tecnica, carisma nello spogliatoio e identità locale diventano i riferimenti iniziali per costruire una formazione capace di coinvolgere i tifosi nella prossima stagione

Prende forma il progetto dell’Asd Atletico Sant’Onofrio, neonata realtà calcistica che nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza del campionato di terza categoria. I primi tasselli sono quelli di Claudio Serrao, scelto per la panchina, e di Gregorio Cugliari, indicato come futuro capitano.

«Comincia a prendere forma il progetto della neo squadra di Sant’Onofrio, che il prossimo anno militerà nel campionato di terza categoria», si legge in una nota della società.

Serrao alla guida del nuovo corso

La scelta della panchina cade su un profilo che la società presenta come un riferimento di esperienza. Serrao, «allenatore di categorie superiori», ha deciso di sposare il progetto fin dall’inizio. Una scelta che, nelle intenzioni dell’Atletico Sant’Onofrio, dovrà dare identità e metodo al gruppo.

«Con lui alla guida non si può che pensare ad una squadra prima di tutto corretta e sportiva, ma anche competente e capace di far divertire i tifosi quando gioca», sottolinea ancora la nota, indicando così la direzione tecnica e comportamentale che il club intende seguire nella sua prima stagione.

Cugliari capitano a 23 anni

Accanto al nuovo allenatore ci sarà Cugliari, «futuro capitano nonostante la giovane età, soli 23 anni», evidenzia la società, descrivendolo come «un ragazzo con grande carisma e soprattutto uomo spogliatoio».

Il profilo del giovane capitano viene legato anche al percorso già compiuto nel calcio santonofrese. Cugliari, prosegue il comunicato, «è stato sempre un giocatore dalle grandi doti tecniche e tattiche». Nel suo bagaglio ci sono «un campionato Juniores regionale e l’esordio in seconda categoria a 16 anni con l’Asd Sant’Onofrio Calcio».

Il contributo atteso nello spogliatoio e in campo

La società affida dunque a Serrao e Cugliari i primi passaggi di una costruzione che vuole tenere insieme esperienza, senso di appartenenza e ambizione sportiva. Il nuovo capitano, conclude la nota, sarà «a disposizione di mister Serrao, dando sicuramente un grande contributo allo spogliatoio e soprattutto in campo».