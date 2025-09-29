Sotto l’ala della Federazione italiana pallacanestro ci sono anche Miriam Costanzo (Ccb Catanzaro), Eva Geri e Irene Rappoccio (Lumaka Reggio Calabria), Giulio Falcone (Lumaka) e Leonardo Procopio (Smaf Catanzaro) tutti classe 2013

La provincia di Vibo è rappresentata con orgoglio alla prestigiosa kermesse nazionale giovanile del Trofeo Coni 2025 che si svolge a Lignano Sabbiadoro fino all'1 ottobre. Tra i sei giovani atleti calabresi classe 2013 scelti dalla Federazione italiana pallacanestro (Fip) Calabria, spicca il nome di Gabriele Piccione della Pallacanestro Vibo. «L'evento – come sottolineato nella nota stampa dal presidente della Fip Calabria, Paolo Surace – rappresenta una straordinaria occasione di crescita per i ragazzi». Piccione, insieme ai suoi compagni, sta vivendo «giornate intense di competizione, amicizia e condivisione», guidato dall'istruttore nazionale Carlo Sant'Ambrogio.

Per la Fip Calabria, «avere sei ragazzi in un contesto nazionale così prestigioso è motivo di orgoglio e l'impegno – sottolinea la federazione – è quello di continuare a creare occasioni di confronto e crescita. Il presidente Surace ha rimarcato l'importanza del Trofeo Coni non solo come torneo, ma anche come un momento in cui i giovani imparano valori fondamentali come la lealtà, il rispetto delle regole, la collaborazione e il sacrificio».

L'esperienza che stanno vivendo ha anche una «forte valenza sociale ed educativa: manifestazioni come questa dimostrano quanto lo sport sia inclusivo e capace di offrire opportunità. I ragazzi, confrontandosi con coetanei da tutta Italia, torneranno a casa con un bagaglio di esperienze e valori che resteranno con loro a lungo».

sono al centro dell'attenzione della Fip Calabria, che «seguirà da vicino il loro percorso, confermando quanto lo sport sia uno strumento essenziale per formare cittadini migliori e una comunità più forte».