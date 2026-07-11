Il riconoscimento della Federazione italiana valorizza l’attività condotta nel minibasket e nella pallacanestro giovanile. In evidenza il lavoro dei coach Paolo Grasso e Claudio Todaro, degli istruttori e dell’intera struttura societaria. Cresce intanto il numero delle adesioni

La stagione 2025/2026 si chiude con un riconoscimento di rilievo per l’Asd Multimed Pallacanestro Vibo Valentia, che ha ottenuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro il “Certificato di qualità” per l’attività svolta nel minibasket e nella pallacanestro giovanile. Un risultato che premia il percorso portato avanti dalla società vibonese e il lavoro compiuto nella formazione dei giovani atleti.

Il riconoscimento arriva al termine di un’annata descritta dalla stessa società come particolarmente impegnativa, segnata da un’elevata competitività nel panorama cestistico calabrese. La certificazione della Fip rappresenta quindi un attestato al lavoro tecnico e organizzativo sviluppato nel corso della stagione, ma anche alla capacità del club di consolidare la propria presenza nel movimento regionale.

Lo staff tecnico e il lavoro sui giovani

Alla guida del progetto ci sono i coach Paolo Grasso e Claudio Todaro, affiancati dagli istruttori Giusy Minutoli e Vincenzo Scialabba e dal preparatore atletico Santo Vazzana. Uno staff impegnato nella crescita sportiva dei ragazzi, attraverso un’attività che ha unito formazione tecnica, preparazione fisica e partecipazione agonistica.

Accanto al lavoro sul campo, la società sottolinea il contributo organizzativo del segretario Sebastiano Passanisi, chiamato a coordinare una stagione intensa e articolata. La sinergia tra tecnici, istruttori, preparatore e struttura societaria viene indicata come uno degli elementi che hanno consentito alla Multimed di raggiungere il riconoscimento assegnato dalla Federazione.

Basket, aggregazione e nuove adesioni

Per la Pallacanestro Vibo Valentia, il valore del risultato va oltre l’aspetto strettamente agonistico. L’attività rivolta ai più giovani viene infatti considerata anche uno strumento di aggregazione e di crescita, capace di favorire lo stare insieme e la condivisione dei valori trasmessi attraverso lo sport.

Un percorso che, secondo quanto evidenziato nella nota, trova riscontro anche nel consistente numero di adesioni registrato negli ultimi tempi. Un dato che testimonia l’interesse crescente attorno al basket vibonese e rafforza le prospettive della società nel dare continuità al progetto dedicato ai giovani.