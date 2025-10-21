La giovane si è distinta nella categoria Model. La manifestazione organizzata da Ics Italia è l’ultima tappa prima dei Campionati mondiali in programma in Thailandia a novembre

Debutto da sogno per Sirja Fortuna, giovane promessa del Body Building vibonese, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Model al prestigioso Trofeo “The Best”, organizzato da ICS Italia all’Hotel Europa di Rende.

«In rappresentanza della Palestra Life di Vibo Valentia, Sirja ha saputo distinguersi per talento, disciplina e carisma, imponendosi tra le migliori atlete nazionali. Un risultato che arricchisce il suo percorso sportivo e porta prestigio alla città e al team che l’ha formata. Prezioso il percorso portato avanti dal preparatore, Sacha Fortuna, che ha contribuito a farle aggiudicare il Trofeo», fanno sapere dalla palestra vibonese.

Il Trofeo “The Best”, tra gli eventi più attesi del calendario ICS Italia 2025, rappresenta l’ultima tappa prima dei Campionati mondiali in programma in Thailandia a novembre.

«Un traguardo che premia mesi di allenamento, dedizione e sacrificio, confermando Sirja Fortuna come una delle nuove protagoniste del Body Building italiano – è la conclusione –. Una vittoria che riempie d’orgoglio la Palestra Life e l’intero territorio vibonese».