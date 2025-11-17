Week end positivo per i vari settori giovanili della Bulldog nel fine settimana in cui due formazioni riposavano (Under 17 e Under 16 Elite), mentre le altre due sfidavano la Vibonese Under 15 e la Rossanese Under 14. Ma andiamo con ordine.

Tris dell'U14

Secco 3-0 dell'Under 14 rifilato ai pari età della Rossanese e inanellano la "manita" in campionato. Quinta vittoria consecutiva infatti, su sette gare disputate. ottima interpretazione della gara per la Bulldog che non ha mai rischiato nulla, a parte uno svarione all'inizio. Primi due gol di rilevante spessore: il primo un tiro a giro sotto il sette opposto, con piazzato perfetto da fuori area; il secondo su una punizione tirata alla perfezione che si è insaccata nel sette alla destra del pur bravo portiere ospite. Terzo gol propiziato da una delle tante ripartenze dei padroni di casa e finalizzata in area di rigore con un preciso rasoterra. Risultato blindato e testa alla prossima partita in quel di Corigliano contro l’ostica formazione dello Sporting Club.

Sponsor ufficiale LaC

Il derby si veste di nero-arancio-viola dal momento che l'Under 15 Bulldog supera per 2-1 i "cugini" della Vibonese davanti a una bella cornice di pubblico e in una domenica mattina con clima quasi estivo. Non solo calcio ma anche programmazione, perché prima dell’inizio della partita, l'U15 della Bulldog ha scattato la classica foto di rito, con la gradita presenza dell'editore Domenico Maduli, fondatore del gruppo Pubbliemme da oltre un ventennio e sponsor ufficiale della categoria Under 15 regionale con il marchio “LaC” personalizzato sul materiale sportivo. Proprio contro la Vibonese, infatti, i giovani talentini hanno fatto il loro debutto con la nuova e bellissima maglia realizzata e personalizzata appositamente.

Solo parole di elogio e stima da parte del tecnico Fabio Blandino: «Vogliamo innanzitutto ringraziare il presidente e amico Domenico Maduli per la sensibilità che da qualche anno rivolge alla nostra società, contribuendo alla sostenibilità del progetto sportivo Bulldog. La collaborazione con il marchio LaC sostiene la nostra categoria Under 15 regionale, che veste sull'abbigliamento di rappresentanza e sulle nuove bellissime divise da gioco il marchio dell'azienda. Testimonianza non solo della vicinanza, ma anche di un progetto che va avanti».

Vittoria nel derby contro la Vibonese

Partita in equilibrio nel primo tempo, che ha registrato il vantaggio ospite dopo un errato disimpegno difensivo e il pareggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio piazzato, ribadito in rete dopo la respinta del portiere ospite. Nella ripresa la Bulldog ha giocato meglio, con più qualità e creando diverse occasioni da rete non sfruttate. da lì a poco il vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato, nuovamente ribadito in rete dopo la respinta del portiere ospite. In seguito altre due occasioni non sfruttate per chiudere la gara. Alla fine dei quattro minuti di recupero decretati dal direttore di gara Lagrotteria, festa sugli spalti e in campo per i ragazzi che riprendono il cammino positivo dopo le due sconfitte contro Sambiase e Kennedy. La concentrazione si sposta sulla prossima sfida a Isola Capo Rizzuto, domenica 23 novembre, contro la formazione locale dell’Accademia Calcio Isola.