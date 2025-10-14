Entra sempre più nel vivo l'affiliazione tra la scuola calcio Bulldog Vibo e la Fiorentina (squadra militante nel campionato di Serie A). Lo scorso giovedì, infatti, si è svolta una giornata speciale per la Scuola Calcio vibonese, che ha accolto con entusiasmo la prima visita formativa dello staff delle affiliate di ACF Fiorentina. Un appuntamento ricco di entusiasmo, tecnica e condivisione, nel segno della crescita sportiva e personale dei giovani atleti.

Divertimento e formazione

Fin dal primo pomeriggio, il campo si è animato con le attività dedicate alle categorie Primi Calci e Pulcini, che hanno avuto la possibilità di divertirsi e allenarsi sotto lo sguardo attento e competente degli istruttori, vivendo un'esperienza unica a contatto con una realtà di alto livello come quella viola. Il momento clou della giornata è stata la seduta di allenamento riservata alla categoria Esordienti, guidata direttamente da Nicola Bruni, tecnico della Fiorentina per il progetto società affiliate. Con professionalità e passione, il mister ha condotto un allenamento coinvolgente, offrendo ai ragazzi spunti tecnici e tattici di grande valore.

Ma il divertimento non è rimasto confinato al rettangolo di gioco: anche gli spalti hanno vissuto l'evento con entusiasmo, grazie alla presenza calorosa delle famiglie e dei sostenitori, che hanno trasformato l'incontro in una vera festa dello sport. A chiudere la giornata, un momento altrettanto importante: un'attività formativa rivolta a tutto lo staff della Bulldog Vibo. Un'occasione preziosa di confronto e crescita, dove si sono condivisi obiettivi, metodologie e strumenti per migliorare costantemente il lavoro sul campo e fuori.

Le società che hanno partecipato

La serata si è conclusa con una cena conviviale, ulteriore testimonianza dello spirito di collaborazione e amicizia che unisce le due società. Una giornata intensa, ma estremamente costruttiva e divertente, che ha confermato ancora una volta quanto sia importante il legame tra realtà locali e club professionistici. L'obiettivo resta sempre lo stesso: mettere le competenze dei mister al servizio dei giovani iscritti, offrendo loro il meglio per crescere, dentro e fuori dal campo.

Da segnalare la presenza anche della Scuola Calcio Bulldog Zungri, della Scuola calcio Bulldog Monterosso e delle Academy Bulldog di Fiumefreddo (Scuola Calcio Nuova Fiumefreddo), Trebisacce (Sport Academy Alto Ionio) e Paravati (Pro Giovani).

Con il viola si vola: questo lo slogan che accompagna e rafforza il binomio Fiorentina – Bulldog Vibo, destinato a portare lontano i sogni dei nostri giovani calciatori.