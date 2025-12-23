Nel week end appena trascorso si è svolto anche l'ormai tradizionale torneo di Natale, giunto alla sua dodicesima edizione, svoltosi al centro federale di Catanzaro, e riservato alle categorie Pulcini (classe 2015) ed Esordienti (classe 2013-2014). Protagonista, tra le altre, anche la Bulldog Vibo che ancora una volta porta a casa una prova importante di consapevolezza e qualità.

Il torneo

Le tre squadre, alla presenza Responsabile Scouting per il Sud della Fiorentina, A. Tempestini, hanno ben figurato al cospetto di formazioni importanti come Catanzaro, Cosenza, Ivan Castiglia e Kennedy. Ottimi i secondi posti conquistati dai Pulcini e dagli Esordienti 2013. Al terzo posto invece si sono piazzati gli Esordienti (classe 2014). Questi tornei rappresentano momenti di confronto e di crescita che servono a capire il livello di gioco raggiunto.

In casa Bulldog c'è grande soddisfazione per quello che i bambini nero-arancio sono riusciti a dimostrare. Tutte le squadre sono sempre state in partita e si sono portate a casa anche qualche risultato di prestigio. L'attività di base si fermerà adesso per le vacanze natalizie, utili a ricaricare le batterie, per una seconda parte di stagione che vedrà la Bulldog impegnata nei vari campionati FIGC, PGS e CSI oltre che la partecipazione a tanti tornei e agli eventi per le affiliate Fiorentina. Si ripartirà il 4 gennaio con la partecipazione del gruppo Pulcini (classe 2016) e del gruppo Primi Calci (classe 2017) al Befana Soccer Cup che si disputerà a Lamezia. Si chiude un 2025 ricco di soddisfazioni coronato con l'emozionante e importante affiliazione con la Fiorentina.

Il resoconto

Tornando al torneo dello scorso fine settimana (20 e 21 dicembre), grandi soddisfazioni come detto per i Pulcini della Scuola Calcio Bulldog Vibo Valentia.

Nella prima giornata, i ragazzi guidati dall'istruttore Lorenzo Muscaglione hanno conquistato un meritatissimo secondo posto nel girone. Un percorso positivo e caratterizzato dalla vittoria contro la Vigor Catanzaro, dai pareggi contro Catanzaro e Cosenza e dalla sconfitta contro la Polisportiva Lamezia.

In virtù dei precedenti risultati, i piccoli bulldoghini sono approdati nel Girone Oro, e anche qui si sono messi in evidenza: trionfo nell’atteso derby contro l’Academy Vibo e vittoria contro il Calcio Lamezia. Solo una disattenzione negli ultimi minuti della Kennedy Catanzaro ha fermato la corsa verso il primo posto, ma i bulldoghini portano a casa una splendida medaglia d’argento.