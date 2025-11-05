Fine settimana in chiaroscuro per la Bulldog Vibo che chiude il suo personale week end calcistico con due vittorie e due sconfitte nelle complessive categorie impegnate. Prosegue dunque il percorso della scuola calcio vibonese, tra i principali punti di riferimento del territorio. ecco come è andata.

Sorride l'Under 14, cade l'Under 15

Andando in ordine di età crescente, da segnalare la vittoria della Bulldog Under 14 Elite contro i pari età della Vigor Catanzaro. Si congeda con la terza vittoria consecutiva dunque la matricola nero-arancio-viola che, come accennato, batte la controparte catanzarese sotto di una rete per quasi tutta la partita ma che nel finale spreca una clamorosa palla per il pareggio. La vittoria locale però è ampiamente meritata non solo per quanto visto in campo, ma anche perché la Bulldog non ha mai concesso spazio ai suoi avversari per tutti i settanta minuti di gioco. Prossimo impegno sabato 8 novembre alle ore 17,30 contro il Calcio Lamezia.

Cade invece l'Under 15 regionale che, davanti al proprio tifo, cede il passo alla capolista Sambiase che si impone di misura. Partita ben giocata dai ragazzi di casa che hanno tenuto il pallino del gioco per quasi tutto l’arco dell’incontro contro la formazione lametina e con il pareggio che avrebbe premiato la prestazione. A parte questo, i bulldoghini hanno dimostrato di essere una squadra quadrata e in grado di potersela giocare alla pari con tutti. Se solo fosse entrato il colpo di testa finale del portiere di casa, avventuratosi in area avversaria per aiutare i propri compagni sull’ultimo calcio d’angolo, sarebbe stato tutt'altro esito.

Bene l'Under 16, stop per l'Under 17

Proseguendo con le categorie, altra importante prestazione per l'Under 16 Elite che piega 3-1 i pari età del Val Gallico tra le mura amiche del Marzano di Vibo Marina. Ospiti inizialmente in vantaggio, ma i ragazzi vibonesi non si sono scoraggiati e hanno tenuto bene il campo, gestendo bene la palla e ribaltando il risultato su due calci d’angolo prima dell'intervallo. Nella ripresa arriva anche il definitivo tris sugli sviluppi di un calcio di punizione in area. Prossimo impegno in quel di Catanzaro, centro tecnico federale, dove ad attendere la formazione nero-arancio sarà la squadra di casa della Kennedy.

Sconfitta infine per l'Under 17 regionale che torna con un nulla di fatto dalla trasferta in casa del Cspr, vittorioso per 2-1. Padroni di casa che trovano subito il vantaggio e con i vibonesi che, nella ripresa, hanno l'occasione per il pareggio grazie ad un calcio di rigore, ma il portiere di casa è stato bravo a salvare il risultato e sull’euforia di questo gesto la formazione reggina ha raddoppiato. Serie di cambi per la Bulldog e gol trovato, ma non basterà per la rimonta.