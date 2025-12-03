Bilancio poco positivo, di un fine settimana che non ha sorriso ai colori della Bulldog Vibo. Nelle quattro categorie, impegnate tra campionati regionali e provinciali, il bilancio è infatti di una sola vittoria e tre sconfitte.

Brusca sconfitta per l'U14 Elite

Andando in ordine di età, crolla l'Under 14 Elite che, sul proprio campo, viene dominata dalla Segata Rc che si impone con un perentorio 0-5. In realtà, i ragazzi hanno espresso un buon calcio e hanno dimostrato di poter competere con i pari età bianconeri, soprattutto in un primo tempo ben giocato in cui la Bulldog ha tenuto meglio il campo senza concedere spazi agli avversari. Nella ripresa, complici subito due disattenzioni dei ragazzi locali, la Segato Rc ha preso in mano il pallino del gioco, approfittando del calo mentale della Bulldog e ha chiuso la partita, portando a casa una meritata vittoria, che le permette di mantenere meritatamente la prima posizione in classifica. Prossimo sabato trasferta in quel di Catanzaro dove ad ospitare l'Under 15 sarà la squadra locale della Kennedy.

Sconfitta casalinga per l'U15 regionale

Cade anche l'Under 15 regionale che, sempre sul proprio campo, deve cedere di misura alla Davoli Academy, vittoriosa per 1-2. Partita non da Bulldog quella vista domenica mattina. Primo tempo concluso con il risultato di 1-1: avanti su rigore gli ospiti, poi raggiunti dai vibonesi con un gran bel gol, a seguito di un’azione ben costruita e ottimamente finalizzata.

Si presagiva una ripresa diversa, invece i ragazzi neroarancioviola sono scesi in campo poco determinati, creando diverse occasioni per attaccare la porta ospite ma con poche finalizzazioni a rete. Su una cattiva gestione della palla, gli ospiti sono passati in vantaggio, grazie a un tiro da fuori area su cui l’estremo difensore di casa nulla ha potuto fare. Poi tentativo di assalto finale della Bulldog ma senza pericolosità. Domenica prossima trasferta a Crotone, dove ad attendere la Bulldog sarà la formazione di casa dell’Academy Crotone.

Cade anche l'U16 Elite

Altra sconfitta in campionato per l'Under 16 Elite, dopo quella di una settimana fa in terra cosentina. Questa volta a trovare i tre punti è stata la formazione del Sambiase vittoriosa per 1-2. Primo tempo giocato bene dalla Bulldog che ha trovato il gol del vantaggio su una bella azione corale. In successione un altro paio di palle gol non sfruttate di padroni di casa che comunque hanno chiuso in vantaggio la prima frazione. Nella ripresa però si è vista un’altra Bulldog, meno presente in campo e senza la giusta determinazione, mentre il Sambiase con carattere ha cercato di raddrizzare la partita, trovando la rete del pari. La Bulldog subisce il colpo e dopo alcuni cambi, nel tentativo di provare a trovare nuovamente il vantaggio, ha subito il gol del raddoppio, distrazione difensiva, che ha chiuso la partita. Infatti i ragazzi non sono riusciti a reagire se non proprio all’ultimo minuto su un traversone impattato di testa in area di rigore, su cui l’estremo ospite si è ben disteso mettendo la palla in calcio d’angolo. Prossimo impegno la delicata trasferta a Catanzaro, contro la Vigor Catanzaro.

Unico sorriso dell'U17 regionale

Terza vittoria consecutiva per l'Under 17 Regionale. Tra le mura amiche a cadere sotto i colpi dei vibonesi è stata la formazione reggina della Seles Gioiosa. Partita dominata, costantemente con in mano il pallino del gioco, creando tanto e concretizzando poco. Di fatti, sull’unica occasione, un calcio d’angolo, la formazione ospite era passata in vantaggio, complice anche un'ingenuità difensiva. Primo tempo che si chiude con il vantaggio ospite. Nella ripresa Bulldog votata all’attacco per cercare il gol del pari, che tarda ad arrivare nonostante la mole di gioco messa in campo per tutta la ripresa. Ma trovato il gol del pari, grazie a un’intuizione individuale ben finalizzata, la Bulldog è riuscita a trovare anche il gol del vantaggio sugli sviluppi di un’azione partita dalla destra e ben finalizzata sul palo opposto alla porta difesa dell’estremo ospite. La concentrazione si sposta tutta sulla trasferta di venerdì prossimo a Crotone, quando la Bulldog farà visita all’ostica formazione dell’Union Kroton.