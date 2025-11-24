Una vittoria, due pareggi e una sconfitta: questo il bilancio dell’impegnativo week end calcistico che ha visto come protagonista le varie categorie della Bulldog e con tutte e quattro le squadre regionali che hanno giocato in trasferta.

Pari per l'Under 14

Andando con ordine di categoria, pareggio innanzitutto per l'under 14 Elite che fa 1-1 in casa dello Sporting Club Corigliano. Sesto risultato utile consecutivo per i più piccoli di casa Bulldog che dopo cinque vittorie pareggiano in terra coriglianese. Rimane anche un po' di rammarico perché fino a quattro minuti dalla fine i bulldoghini conducevano con una rete di vantaggio, per poi essere raggiunti sul pari a seguito di un calcio di rigore scaturito proprio allo scadere. Ma le occasioni per arrotondare il risultato, soprattutto nel primo tempo, la Bulldog le aveva avute. Ripresa giocata con due squadre lunghe in campo, non ha aiutato il terreno di gioco, ma forse Sporting più battagliero. Punteggio finale di 1-1 e testa alla partita di sabato prossimo, quando a far visita ai vibonesi sarà la capolista Segato, finora a punteggio pieno, avendo vinto otto gare su otto.

Un punto per l'Under 15

Pareggio anche per l'Under 15 regionale in casa dell'Accademia Calcio Isola. Il tabellino dice 2-2, con tante le occasioni create dai ragazzi neroarancioviola, ma non ben finalizzate, in alcuni casi per la poca lucidità sotto porta, in altri casi per la sfortuna (quattro i legni colpiti). I locali, per due volte sotto, hanno trovato il pari con le due uniche conclusioni nello specchio della porta.

Cade l'Under 16 Elite

Sconfitta invece per l'Under 16 Elite che cade 3-1 in casa della Pro Cosenza. Non una delle più belle partite per i giovani vibonesi, che hanno comunque sciupato due ghiotte occasioni sullo 0-0. Nella ripresa, al primo minuto il vantaggio della formazione di casa su un incertezza dell’estremo difensore ospite. La Bulldog non ha trovato la solita forza per reagire, il Pro Cosenza ha avuto più fame di risultato ed è stato più determinato nei duelli in campo, trovando la rete del raddoppio con un tiro non irresistibile da fuori area che è passato sotto il corpo del nostro estremo difensore. A questo punto reazione della Bulldog che crea un paio di occasioni da rete, la più clamorosa non finalizzata dal nostro esterno di attacco a tu per tu con il portiere ospite. Pochi minuti dopo assegnato un calcio in favore della Bulldog e realizzato, accorciando così il risultato. Ma a pochi minuti dallo scadere del tempo regolamentare, sugli sviluppi di un corner, arriva il terzo gol del Pro Cosenza, grazie a un colpo di testa. Partita che termina con questo risultato e testa alla gara interna di domenica prossima contro la formazione del Sambiase.

Blitz dell'Under 17

L'unico guizzo settimanale è quello dell'Under 17 regionale che schianta a domicilio i pari età del Real Montepaone e prosegue la striscia di risultati positivi. A Montepaone su un campo ostico, la formazione neroarancioviola ha sfoderato una prestazione di carattere portando a casa i tre punti. Gara condotta dalla Bulldog, ma Montepaone mai domo e sempre in partita. La Bulldog ha messo in campo oltre alla solita qualità di gioco, anche tanto carattere e determinazione, che servono in queste partite per poter conquistare l’intera posta in palio. Risultato finale di 2-5 e altro passo in avanti in classifica (la Bulldog ha già riposato). Prossima gara tra le mura amiche del Marzano, sabato prossimo quando a far visita alla squadra vibonese sarà la formazione della Seles Gioiosa, che in classifica condivide la terza posizione.