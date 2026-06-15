Il Comitato regionale della Lnd ha ufficializzato scadenze, iscrizioni e calendari della prossima stagione. Si parte il 30 agosto con la Coppa Italia

Mentre la stagione in corso burocraticamente è ormai agli sgoccioli, mancano infatti appena due settimane alla conclusione ufficiale, il Comitato Regionale Calabria della LND (Lega Nazionale Dilettanti) guarda già al futuro. I vertici del calcio calabrese, infatti,hanno reso noti gli scadenziari ufficiali per la Stagione Sportiva 2026/2027, ufficialità, attesissime da presidenti, direttori sportivi e addetti ai lavori, definiscono in modo perentorio le tabelle di marcia per le iscrizioni, i limiti d'età dei fuoriquota e i tanto attesi weekend del calcio d’inizio, tenendo ben distinte le tabelle di marcia dei grandi campi in erba e quelle dei parquet del futsal.

Calcio a 11: iscrizioni al via il 7 luglio

La macchina organizzativa del calcio a 11 si metterà ufficialmente in moto all'inizio dell'estate. Per i due campionati di punta del panorama regionale, Eccellenza e Promozione, il tempo stringe, le società avranno a disposizione una finestra di appena due settimane, dal 7 al 20 luglio, per presentare la documentazione e perfezionare l'iscrizione. Discorso più fluido, invece, per le categorie inferiori e il calcio femminile, che godranno di scadenze più dilatate con la Prima Categoria dal 7 luglio al 2 settembre, la Seconda Categoria dal 7 luglio al 15 settembre mentre la Terza Categoria e l’Eccellenza Femminile dal 7 luglio al 22 settembre. Per quanto riguarda i campionati giovanili, lo scadenziario si sdoppia per l'Under 19. iscrizioni dal 7 al 20 luglio per le società di Eccellenza e Promozione, mentre per le "Società Pure" (quelle che parteciperanno esclusivamente a questo campionato) ci sarà tempo fino al 9 settembre. L'Under 18 aprirà invece i battenti dal 1° al 23 settembre.

Il campo: si parte ad agosto con la Coppa Italia

L'onore di aprire ufficialmente le danze della stagione 2026/2027 spetterà alla Coppa Italia, il cui start è fissato per il 30 agosto, proponendosi come il perfetto antipasto d'élite prima del campionato. I campionati di Eccellenza e Promozione scatteranno in contemporanea il 13 settembre, stessa data in cui prenderà il via anche la Coppa Calabria. A ruota seguiranno tutte le altre competizioni, con la Terza Categoria e l'Under 18 a chiudere il quadro a metà ottobre. Ecco il riepilogo delle date di inizio per il Calcio a 11: 30 Agosto Coppa Italia; 13 Settembre Eccellenza, Promozione, Coppa Calabria; 27 Settembre Prima Categoria, Coppa Italia Femminile; 29 Settembre Under 19; 4 Ottobre Seconda Categoria; 11 Ottobre Eccellenza Femminile; 13 Ottobre Under 18 e 18 Ottobre Terza Categoria

Limiti d'età: la mappa dei giovani (e dei fuoriquota)

Per i massimi campionati regionali di Eccellenza e Promozione l’obbligo dei fuoriquota si concentrerà sui ragazzi nati nel 2007 e 2008 (un giocatore per annata). In Prima Categoria lo sguardo è rivolto ai classe 2006, mentre per Seconda, Terza Categoria ed Eccellenza Femminile non è previsto alcun limite d'età. Nei tornei di settore giovanile, fari puntati sull'Under 19 (leva principale del 2008 con un massimo di tre classe 2007 consentiti) e sull'Under 18, riservata ai nati nel 2009.

Calcio a 5 (Futsal). Finestre di iscrizione: C1 e C2 anticipate a luglio

Passando al mondo del futsal, il Comitato Regionale ha delineato un percorso analogo ma con scadenze specifiche. Le società d'élite di Serie C1 e Serie C2 dovranno muoversi rapidamente: le iscrizioni saranno aperte dal 7 al 27 luglio. Per tutte le altre categorie del Calcio a 5, la finestra temporale rimarrà aperta molto più a lungo, partendo sempre dal 7 luglio ma chiudendosi ufficialmente il 23 settembre. Questa scadenza prolungata riguarderà Serie D, Calcio a 5 Femminile, Under 19 Femminile, Under 19 Maschile (limitatamente alle "Società Pure", mentre per quelle di C1 e C2 il termine segue la scadenza principale del 27 luglio).

Coppa Italia subito a inizio settembre

Anche nel calcio a 5 sarà la coppa a rompere il ghiaccio. La Coppa Italia maschile aprirà i battenti prestissimo, il 5 settembre. I massimi campionati di Serie C1 e Serie C2, insieme alla Coppa Calabria, prenderanno invece il via il 26 settembre. Il giorno successivo, il 27 settembre, debutterà la Coppa Italia Femminile. Il mese di ottobre segnerà invece il debutto di tutte le altre categorie, concentrate nel weekend del 10 e 11 ottobre. Ecco il riepilogo delle date di inizio per il Calcio a 5: 5 Settembre Coppa Italia Maschile, 26 Settembre Serie C1, Serie C2, Coppa Calabria; 27 Settembre Coppa Italia Femminile; 10 Ottobre Serie D; 11 Ottobre Under 19 Maschile, Calcio a 5 Femminile, Under 19 Femminile.

Regolamento Età: le disposizioni per il Futsal

I vincoli sui giovani nel Calcio a 5 differiscono significativamente dal calcio a 11. Nei campionati nazionali regionali di Serie C1 e Serie C2 l'obbligo di impiego sarà focalizzato sui giovani nati nel 2008 (un solo anno di sbarramento). Nessun vincolo di età, invece, per la Serie D e per il Calcio a 5 Femminile, dove le squadre saranno libere da vincoli di linea verde. Per quanto riguarda il campionato giovanile Under 19, la leva centrale sarà quella dei nati nel 2008, con la possibilità di schierare un massimo di due fuoriquota del 2006 e due del 2007.

La stagione sportiva calabrese 2026/2027 ha finalmente la sua duplice roadmap ufficiale. Per le dirigenze regionali, tra campo e parquet, l'estate si preannuncia caldissima.