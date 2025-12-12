Se si vuole diventare la linea guida del calcio territoriale bisogna avere il coraggio di credere nelle proprie iniziative e, soprattutto, nel valorizzarle. In questo la Bulldog Vibo è presto diventata leader e punto di riferimento, come testimoniano i costanti risultati in tutte le categorie coinvolte.

Un'altra dimostrazione in tal senso, e che sa anche di primato, è quella riguardante la categoria Esordienti Under 13 Élite. Dettaglio non di poco conto dal momento che la società vibonese, affiliata alla Fiorentina, rappresenta con orgoglio l’unica realtà della provincia di Vibo Valentia ammessa al torneo Élite. Un traguardo significativo, che testimonia la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni e che permette al club di figurare tra le 17 società Élite riconosciute in tutta la Calabria.

Reggina, test di prestigio

Week end di prestigio quello che sta per arrivare dal momento che l'U13 Élite domenica pomeriggio (ore17:30) al Centro Sportivo Sant’Agata ci sarà il test contro i pari età della Reggina, in uno dei confronti più interessanti dell’intera giornata.

Affrontare una società storica e blasonata come la Reggina costituisce per la Bulldog un motivo di ulteriore prestigio, oltre che una preziosa occasione di crescita sportiva. La partecipazione a confronti di questo livello conferma la progressiva affermazione della società vibonese come una delle realtà più solide e promettenti del panorama giovanile regionale. Bulldog inserita nel triangolare con Reggina e Segato.