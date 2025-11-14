La sezione provinciale guidata dal presidente Roberto Natale invita tutte le società affiliate alla prima riunione nei locali di via Palazzo Di Leo
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
La sezione provinciale di Vibo Valentia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, guidata dal presidente Roberto Natale, si appresta a inaugurare la nuova sede in via Luigi Giustino Fortunato (Palazzo Di Leo) e invita tutte le società affiliate alla prima riunione che si terrà Il 26 novembre alle 17.15
L’incontro – si spiega in una nota – rappresenterà un momento di particolare importanza per il calcio vibonese: oltre alla consueta assemblea con le società del territorio, allargata all’Associazione Arbitri, si procederà infatti all’inaugurazione ufficiale della nuova sede e alla sua intitolazione ad Angelo Ceravolo, storico Presidente della Delegazione Provinciale scomparso lo scorso anno. Alla cerimonia sarà presente Saverio Mirarchi, Presidente del Comitato Regionale Calabria FIGC-LND e Vicepresidente Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, che porterà il saluto istituzionale del movimento calcistico dilettantistico regionale e nazionale.
Chi era Antonio Ceravolo
Angelo Ceravolo ha guidato per oltre un trentennio la Delegazione Provinciale FIGC di Vibo Valentia con passione, competenza e un instancabile spirito di servizio, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento calcistico locale. Uomo di sport da sempre, ha dedicato la sua intera esistenza al calcio - prima come calciatore e allenatore, poi come dirigente federale - mettendo sempre al centro i valori più autentici dello sport: uguaglianza, rispetto, lealtà, educazione e crescita dei giovani.
L’intitolazione della nuova sede vuole rappresentare un doveroso omaggio alla sua memoria e un impegno a proseguire il suo lavoro con lo stesso spirito di dedizione che lo ha sempre contraddistinto.