La sezione provinciale di Vibo Valentia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, guidata dal presidente Roberto Natale, si appresta a inaugurare la nuova sede in via Luigi Giustino Fortunato (Palazzo Di Leo) e invita tutte le società affiliate alla prima riunione che si terrà Il 26 novembre alle 17.15

L’incontro – si spiega in una nota – rappresenterà un momento di particolare importanza per il calcio vibonese: oltre alla consueta assemblea con le società del territorio, allargata all’Associazione Arbitri, si procederà infatti all’inaugurazione ufficiale della nuova sede e alla sua intitolazione ad Angelo Ceravolo, storico Presidente della Delegazione Provinciale scomparso lo scorso anno. Alla cerimonia sarà presente Saverio Mirarchi, Presidente del Comitato Regionale Calabria FIGC-LND e Vicepresidente Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, che porterà il saluto istituzionale del movimento calcistico dilettantistico regionale e nazionale.

Chi era Antonio Ceravolo

Angelo Ceravolo ha guidato per oltre un trentennio la Delegazione Provinciale FIGC di Vibo Valentia con passione, competenza e un instancabile spirito di servizio, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento calcistico locale. Uomo di sport da sempre, ha dedicato la sua intera esistenza al calcio - prima come calciatore e allenatore, poi come dirigente federale - mettendo sempre al centro i valori più autentici dello sport: uguaglianza, rispetto, lealtà, educazione e crescita dei giovani.

L’intitolazione della nuova sede vuole rappresentare un doveroso omaggio alla sua memoria e un impegno a proseguire il suo lavoro con lo stesso spirito di dedizione che lo ha sempre contraddistinto.