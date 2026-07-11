Il delegato Roberto Natale fa il punto sull’annata appena conclusa, segnata dalla crescita del settore di base e dall’inaugurazione della nuova sede intitolata ad Angelo Ceravolo. La Delegazione chiede strutture più adeguate e prepara la nuova stagione

La crescita dell’attività di base, il riconoscimento ottenuto da tre scuole calcio del territorio e la volontà di costruire un percorso strutturato anche per il movimento femminile. Sono alcuni dei principali risultati e degli obiettivi emersi dal bilancio di fine stagione della Delegazione provinciale Figc-Lnd di Vibo Valentia, guidata dal delegato Roberto Natale.

La stagione sportiva appena conclusa ha visto la struttura federale impegnata nell’organizzazione dei campionati di Seconda e Terza Categoria, del torneo Juniores Under 19 provinciale, dei campionati giovanili Under 17 e Under 15 e delle manifestazioni riservate all’attività di base: Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Competizioni e tornei che, secondo quanto riferito dalla Delegazione, sono stati avviati e portati a termine regolarmente, registrando un’ampia partecipazione da parte delle società, degli atleti e delle famiglie.

Un dato che conferma la vitalità del movimento calcistico provinciale e il ruolo svolto dalle società dilettantistiche nella promozione dello sport tra i più giovani. Proprio l’attività di base rappresenta uno dei capitoli maggiormente significativi della stagione, grazie al lavoro svolto da Carlo Lico, Domenico Varriale e Antonello Bonaddio.

Tre nuove Scuole Calcio Élite

L’impegno portato avanti nel corso dell’anno ha contribuito alla promozione a Scuola Calcio Élite della Vibonese, del Città di Pizzo e del Soriano, a Scuola Calcio di terzo livello della Bulldog Vibo e del Sant’Onofrio. Un risultato che certifica il percorso di crescita qualitativa intrapreso dalle tre società e che premia il lavoro quotidiano di dirigenti, tecnici e famiglie.

Nel corso della stagione sono state organizzate numerose iniziative rivolte ai ragazzi e ai loro genitori, con giornate di festa, raduni e manifestazioni promozionali ospitati in diverse località della provincia. Occasioni che hanno consentito di valorizzare non soltanto l’aspetto agonistico, ma anche la funzione educativa e sociale del calcio giovanile, inteso come strumento di aggregazione e di collegamento tra le comunità del territorio.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla formazione degli allenatori e dei responsabili delle società. Gli incontri promossi dalla Delegazione hanno favorito il confronto sulle metodologie di lavoro, la condivisione delle esperienze maturate sui campi e il rafforzamento del dialogo tra la struttura federale e gli operatori impegnati quotidianamente nel settore giovanile.

Il nodo degli impianti sportivi

Accanto ai risultati sportivi, resta aperta la questione dell’impiantistica. La Delegazione provinciale registra con favore la crescente diffusione dei terreni di gioco in erba sintetica, che sta contribuendo a migliorare le condizioni nelle quali si svolgono allenamenti e competizioni. Continuano, tuttavia, le difficoltà legate alla disponibilità degli impianti, soprattutto nella città di Vibo Valentia.

Il reperimento dei campi rappresenta ancora uno dei principali nodi da affrontare e la Delegazione ha annunciato che continuerà a richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti, affinché le società possano disporre di strutture adeguate alle esigenze di un movimento in crescita.

L’obiettivo del calcio femminile

La programmazione della prossima stagione guarda inoltre allo sviluppo del calcio femminile. L’obiettivo è favorire la costituzione di nuove squadre e arrivare all’attivazione di un campionato dedicato, offrendo alle ragazze della provincia la possibilità di seguire un percorso sportivo organizzato e continuativo.

Nel bilancio tracciato dalla Delegazione viene sottolineato anche il sostegno ricevuto dalla Federazione regionale, attraverso la presenza del presidente Saverio Mirarchi e del consigliere Enzo Insardà, che hanno accompagnato l’attività della struttura provinciale durante le diverse fasi della stagione.

La nuova sede intitolata ad Angelo Ceravolo

Tra i momenti maggiormente significativi dell’annata figura l’inaugurazione della nuova sede della Delegazione, intitolata ad Angelo Ceravolo. Uno spazio pensato come luogo di lavoro e di incontro a disposizione delle società vibonesi, ma anche come testimonianza della memoria di una figura che ha contribuito alla crescita del calcio provinciale.

«Chiudiamo una stagione che ci consegna certezze e nuovi stimoli - afferma il delegato provinciale Roberto Natale -. La promozione a Scuola Calcio Élite di tre nostre realtà è il segnale più bello: dietro ogni risultato c’è il lavoro silenzioso di dirigenti, tecnici e famiglie».

Natale ha ringraziato la Federazione regionale, il presidente Mirarchi e il consigliere Insardà per il sostegno garantito alla Delegazione, insieme allo staff e alla segreteria provinciale, definiti il «vero motore dell’attività federale sul territorio».

«Ora guardiamo avanti: vogliamo far crescere il calcio femminile e continuare a lavorare, insieme alle istituzioni, per impianti sempre più adeguati. Il calcio vibonese merita ambizione», ha concluso il delegato.

Archiviata la stagione, la struttura provinciale della Figc-Lnd è già impegnata nella programmazione dei campionati, dei tornei e delle attività che caratterizzeranno la nuova annata sportiva.