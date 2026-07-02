Il termometro sale, ma non è solo colpa dell'estate. A far registrare temperature bollenti sono soprattutto le dinamiche del calciomercato dilettantistico, entrato ufficialmente nella sua fase più viva e frenetica. Dietro le quinte, i direttori sportivi sono al lavoro senza sosta per assicurarsi il colpo a effetto o il tassello mancante per svoltare la stagione.

Asta per Riconosciuto?

Come ogni estate, i pezzi pregiati sul mercato scatenano vere e proprie aste. Tra i nomi più caldi del panorama nostrano c'è senza dubbio Marco Riconosciuto. Il centrocampista, nonostante i suoi soli 24 anni, è ormai una certezza assoluta della categoria, potendo già vantare un bagaglio di oltre 130 presenze tra Serie D ed Eccellenza.

Nell'ultima stagione Riconosciuto è stato il vero e proprio perno della Rossanese, brillando per continuità e prestazioni nonostante l'annata opaca del club rossoblù. La sua permanenza a Rossano non è del tutto da escludere, ma le sirene di mercato si fanno ogni ora più insistenti.

Su di lui si sono già mosse due big come Morrone e Altomonte. La prima è una società neopromossa in Eccellenza e con un progetto decisamente ambizioso; l'Altomonte, invece, milita nel campionato di Promozione A e punta senza mezzi termini ai vertici della classifica. In questa corsa, il fattore categoria potrebbe rivelarsi decisivo per la scelta finale del calciatore.

Sporting Polistena, c'è la firma di Raso

Spostandoci nel girone B di Promozione, lo Sporting Polistena continua a muoversi con grande programmazione e tempismo. Dopo aver blindato la panchina con la scontata e meritata riconferma di mister Francesco Ferraro, la dirigenza ha iniziato a porre le prime fondamenta per il parco giocatori.

Il club ha infatti ufficializzato il rinnovo di Michele Raso. Il giovane centrocampista, classe 2006, indosserà la maglia rossoverde per il terzo anno consecutivo. Una conferma cruciale per lo scacchiere tattico del Polistena, che si assicura così un profilo di grande duttilità, costanza e spirito di sacrificio.

Grande la soddisfazione espressa dai vertici societari attraverso una nota ufficiale:

«La conferma di Michele rappresenta un tassello importante per la continuità del nostro progetto. Il suo attaccamento alla maglia, la serietà e la costanza nelle prestazioni lo rendono una risorsa preziosa per affrontare al meglio il prossimo campionato».