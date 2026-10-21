Tris di testa per Rizziconi, Rosarnese e Virtus Rosarno a punteggio pieno. Soriano Fabrizia e Pizzo vanno ko: il resoconto completo dei match e la classifica

Come da tradizione ogni martedì, il pomeriggio è dedicato ai campionati Juniores regionali. Va in archivio la seconda giornata per il Girone E, un turno che traccia già una primissima gerarchia ma che soprattutto fa registrare un bilancio amaro per le formazioni vibonesi, tutte sconfitte nei rispettivi impegni.

Le partite del turno

Crolla in maniera verticale il Soriano Fabrizia, che incassa il secondo ko consecutivo e resta fanalino di coda. Sul terreno di casa, i giovani rossoblù cedono sotto l'impeto di un travolgente Rizziconi, capace di imporsi con uno straripante 0-6. Assoluto protagonista di giornata Stefano Audino, autore di una tripletta; a completare la festa reggina ci hanno pensato la doppietta di Mattia Sergio e il sigillo di Angelo Dangelis.

Festeggia a suon di gol anche la Rosarnese, che conquista la seconda vittoria su due gare nel pirotecnico blitz sul campo del Melicucco. In un match denso di capovolgimenti di fronte, la formazione ospite ha la meglio con un pimpante 4-6 al termine dei novanta minuti grazie alle doppiette di Carotenuto e Paladino e alle reti di Alessi e Fida.

Aggancia la vetta a quota sei punti la Virtus Rosarno, abile nel domare tra le mura amiche l'Asd Pizzo con un netto 3-0. Tra i migliori in campo spicca la prestazione del giovane Pisano, trascinatore con una decisiva doppietta, mentre l’altra rete è a firma di Giofrè.

Sconfitta anche per l'altra compagine napitina: il Città di Pizzo cade infatti in casa per 1-3 contro lo Sporting Polistena. Non basta ai locali il gol della bandiera firmato da Michele Meddis: sui tre punti reggini c'è la firma indelebile di Matteo Nania, autore di una tripletta d'autore.

I risultati

Città di Pizzo-Sporting Polistena 1-3

Melicucco-Rosarnese 4-6

Soriano Fabrizia-Rizziconi 0-6

Virtus Rosarno-Asd Pizzo 3-0

La classifica

Rizziconi 6

Rosarnese 6

Virtus Rosarno 6

Asd Pizzo 3

Sp. Polistena 3

Città di Pizzo 0

Melicucco 0

Soriano Fabrizia 0