Tutto pronto a San Costantino Calabro per i Campionati regionali di società di corsa su strada indetti dalla Fidal, la federazione italiana di atletica leggera, organizzati dalla società di casa “Atletica San Costantino Calabro” presieduta da Tonino Panuccio. L'evento assume particolare importanza in quanto sarà il primo “Memorial Elisabetta Grasso”, atleta dell'atletica San Costantino Calabro prematuramente venuta a mancare.

Elisabetta, molto conosciuta nel mondo dell'atletica leggera, nel corso degli anni è riuscita a collezionare prestigiosi risultati regionali facendo così crescere il prestigio dell'atletica San Costantino. L’evento, come nelle passate edizioni, vedrà la presenza di numerosi atleti provenienti dalle società di tutta la Calabria e anche da fuori regione. La sfida sarà su un percorso di circa dieci chilometri.

La macchina organizzativa si è già quindi messa in moto a San Costantino Calabro, collaborata anche dalla locale Pro Loco, oltre a godere del patrocinio del Comune. L’appuntamento è per domenica 12 ottobre per una giornata di sana aggregazione. Il ricordo di Lisa darà forza a tutti gli atleti per poter far bene così come l’atleta sapeva insegnare.