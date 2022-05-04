Vi prenderanno parte quasi tutti gli istituti di primo grado del Vibonese, per un totale di 150 ragazzi. «Saranno divulgati valori tipicamente sportivi ma universali, quali la disciplina, la lealtà, la costanza»

Grande l’attesa per le finali provinciali di atletica leggera, che si disputeranno venerdì 6 maggio a Limbadi. A collaborare per la piena riuscita della manifestazione il Comune, l’Istituto omnicomprensivo Bruno Vinci di Nicotera e l’Ufficio provinciale di educazione fisica.

La finale provinciale si terrà nella scuola secondaria di I grado “Corrado Alvaro” di Limbadi, e vi prenderanno parte quasi tutte le scuole della provincia aderenti al progetto. Si tratta di più di 150 ragazzi delle scuole di primo grado che, riferiscono da Limbadi, «aspettavano con piacere questa kermesse dei giochi sportivi studenteschi, dopo quasi due anni di pandemia, e si ritroveranno a rivivere l’emozione della competizione sportiva in presenza, nella splendida cornice della scuola di primo grado di Limbadi». [Continua in basso]

Al Comune di Limbadi è poi rivolto un «ringraziamento speciale: si è profuso a rendere ottimale lo spazio antistante la scuola per la manifestazione, della quale ha compreso l’importanza che va al di là dell’evento sportivo in sé».



Il paese sarà quindi il centro di un disegno di divulgazione di valori «tipicamente sportivi ma universali, quali la disciplina, la lealtà, la costanza, il rispetto delle regole, lo spirito di sacrificio che solo porta a risultati, l’inclusione e l’integrazione di tutti, valori di cui i giovani hanno bisogno con esempi concreti».