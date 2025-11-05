Arriva la prima storica vittoria nel campionato regionale Under 17 per il Francavilla Angitola che, tra le mura amiche, batte i pari età della A. Andreoli di Fuscaldo. Partenza fulminante per i giovani vibonesi che dopo solamente mezz'ora sono già sul 3-0 grazie alla doppietta di Nicola De Sibio e alla rete del capitano Dario De Nisi, con un bel colpo di testa. In chiusura di primo tempo gli ospiti accorciano le distanze, ma sbagliano anche un calcio di rigore. Nella ripresa i ragazzi di mister Pungitore trovano il poker grazie alla rete di Serratore, mentre la definitiva cinquina porta la firma di Mazzotta Matteo (classe 2011).

Un progetto che cresce

Una squadra, alla sua prima e storica apparizione in questa categoria, che cresce di partita in partita, grazie anche a mister Pungitore che non lascia nulla al caso e al presidente Pasquale Mazzotta, insieme alla dirigenza, presente in ogni cosa.

Proprio in virtù di questa prima vittoria si è espresso lo stesso tecnico Pungitore: «Credo che per noi questo sia un avvio di stagione positivo e, inoltre, è una vittoria che permette di muovere la classifica dopo le due sconfitte in trasferta. I ragazzi si stanno comportando bene e stanno facendo anche di più di quello che mi aspettavo».

Un percorso nato ormai otto anni fa, ma sempre costante: «Molti di questi ragazzi - afferma il tecnico - li ho avuti fin dal primo giorno, ovvero dal 2018, e dunque li ho potuti crescere e formare facendoli vincere tutto a livello provinciale. Viste queste prime quattro partite, non posso che essere fiducioso perché il gruppo ha ampi margini di miglioramento e sono amalgamati bene. L'obiettivo è sicuramente quello di conquistare la salvezza, perché è importante mantenere un Under 17 regionale anche il prossimo anno in un territorio come quello di Francavilla».

E ancora: «A livello di settore giovanile siamo cresciuti tantissimo perché io cerco di dedicarmi anima e corpo ogni giorno, ma il merito è anche del presidente Mazzotta e di tutti i dirigenti che sono costantemente vicini e disponibili anche per la più piccola cosa».