Iniziato lo storico cammino del giovane Francavilla Angitola che, per la prima volta nella sua storia calcistica, sta disputando il campionato Under 17 regionale. Un percorso costante quello dei giovani allenati da mister Pino Pungitore che, da domenica scorsa, ha iniziato a confrontarsi contro le migliori U17 della regione.

Le parole di Pungitore

La compagine vibonese è inserita nel girone B, anche se l'esordio stagionale di domenica è coinciso con una sconfitta in casa del Faradomus per 2-1. Sull'inizio del cammino si è espresso proprio il tecnico Pungitore: «Quello di San Giovanni in Fiore è stato un esordio sfortunato, ma i miei giovani sono usciti a testa alta da questa partita, dal momento che meritavano qualcosa in più. Ora però non c'è tempo poiché si gioca già sabato alle ore 15 in vista della seconda giornata del campionato U17 Regionale. Per l'esordio casalingo affronteremo la forte Alessandro Rosina di Diamante candidata a vincere il campionato. Sarà sicuramente una partita difficile per i ragazzi, ma il nostro obiettivo è quello di fare una bella prestazione».

La classifica

Ecco la classifica dopo la prima giornata:

Vigor Lamezia 3

Real Cosenza 3

Alessandro Rosina 3

Faradomus 3

Pol. Lamezia 3

Pol. G. Salerno 3

Francavilla Angitola 0

Football 3000 Pianopoli 0

A. Andreoli 0

Coscarello Castrolibero 0

Rogliano 0