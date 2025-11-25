Weekend da incorniciare per l'Under 17 del Francavilla Angitola che, in occasione della settima giornata del girone B, centra la sua seconda vittoria stagionale sommergendo di reti i pari età del Rogliano.

Ottima prestazione

I ragazzi di mister Pino Pungitore, infatti, stravincono 9-0 contro il Rogliano e, grazie a questo successo, si portano a quota sette punti in classifica. Partita dominata sin dall’inizio grazie al giovane Mastrandrea, classe 2010, autore di una tripletta, mentre completano l'impeto francavillese la doppietta di De Sibio e le reti di capitan De Nisi, Bova Aracri e Galati (anche lui classe 2010). Non era facile prima della partita anche perché il Rogliano, nonostante l'ultimo posto in classifica, aveva dimostrato segni di ripresa con il pareggio della settimana precedente contro A. Andreoli. Vittoria che era importante dunque per incamerare punti salvezza per quella che è una matricola nella categoria, essendo la prima volta nella sua storia a disputare tale torneo.

Soddisfatti sia il tecnico Pino Pungitore, che ha preparato la sfida nei minimi particolari, che il presidente Pasquale Mazzotta, sempre vicino alla squadra nonostante i numerosi impegni lavorativi: «Vittoria importante che serve al nostro percorso, avvicinando sempre di più la quota salvezza, dal momento che si prevede una lotta agguerrita fino all’ultima giornata. Ormai Francavilla è tra le più belle realtà del calcio giovanile calabrese, ma dobbiamo continuare così». Prossima trasferta quasi proibitiva nella tana dell’imbattuta capolista Real Cosenza che viaggia a punteggio pieno.