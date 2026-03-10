Altro week end positivo per il Francavilla Under 17 che, nel campionato regionale di categoria, registra la prima vittoria esterna. Con una prova di immenso carattere, infatti, i ragazzi di mister Pino Pungitore sbancano Cosenza battendo i pari età del Coscarello e conquistano tre punti d'oro che, a due giornate dalla fine, valgono l'uscita dalla zona playout.

La partita

L'approccio alla partita è ottimo e, nonostante le numerose occasioni create, sono i padroni di casa a sbloccare il match. Sul finire del primo tempo, però, la compagine vibonese ha l'occasione di ristabilire l’equilibrio su calcio di rigore, ma Staropoli fallisce il tiro dagli undici metri e si va così al riposo sull'1-0. Nella ripresa il Francavilla rientra in campo con un piglio diverso e, di fatti, arriva il gol del pareggio firmato dal centravanti Stefano Aracri. Sulle ali dell’entusiasmo arriva anche il ribaltone, con il sorpasso griffato da Federico Torchia. A questo punto l'inerzia della gara è favorevole e il tris è a firma di Alessio Bretti. Con il gioco in pugno e una manovra spumeggiante, la gara si stava per complicare a causa di un'ingenua espulsione che lascia i ragazzi di Pungitore in dieci. Il Coscarello ne approfitta, accorcia le distanze e trova l’insperato pareggio proprio al novantesimo. Le emozioni però non erano ancora finite e quando tutto sembrava ormai deciso, ancora Federico Torchia sigla la sua personale doppietta firmando il definitivo 4-3.

Le parole di Pungitore

Ecco le parole del tecnico: «Questi ragazzi non smettono mai di stupire. Si torna da Cosenza con un entusiasmo alle stelle e sono soddisfatto di questa gruppo che merita la salvezza diretta, poiché da inizio anno sta facendo sacrifici ogni giorno. Queata è la dimostrazione che con il lavoro serio e la costanza si possono raggiungere i più importanti traguardi. Anche se manca poco alla salvezza diretta e domenica a Francavilla arriva la Vigor Lamezia, dovremo cercare di vincere».