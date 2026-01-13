Tempo di tornare in campo nel 2026 anche per il settore giovanile e, nello specifico, torna a correre il campionato Under 17 regionale. Qui si sta ritagliando il suo spazio la compagine vibonese del Francavilla che iniziano nel migliore dei modi il girone di ritorno.

La partita

Primo successo del nuovo anno solare dunque per i ragazzi di mister Pino Pungitore che si impongono con un pirotecnico 4-3 grazie alla decisiva rete di Francesco Anello, che stacca in maniera precisa di testa e concretizza un preciso assist del compagno Vincenzo Bova.

Una partita bellissima quella giocata dai francavillesi, con grinta e ottime giocate nonostante una giornata caratterizzata da pioggia, dalla grandine e dal vento. Solo la voglia di non mollare mai ha fatto in modo che si conquistassero tre punti meritati e importantissimi per il raggiungimento dell'obiettivo finale, ovvero la salvezza.

Partita inizialmente complicata con il Francavilla che crea ma va sotto. In seguito arriva il pari firmato da Federico Torchia su assist perfetto di Francesco Staropoli, poi il completo ribaltone sempre grazie a un superlativo Torchia. Sul finire del primo primo tempo, però, il Faradomus, fa 2-2.

Il secondo è caratterizzato da una forte grandinata. Nonostante il maltempo, i ragazzi vibonesi continuano a macinare gioco e riescono a riportarsi in vantaggio grazie al capitano Dario De Nisi. La squadra ospite però si conferma ostica e riesce a pareggiare ancora una volta con una bella punizione. Il Francavilla non si perde d'animo e, di fatti, riesce a trovare la rete della vittoria con il nuovo entrato Francesco Anello all'ultimo secondo, tra l'apoteosi generale di squadra e mister.

Le parole di Pungitore

Ecco le parole del tecnico Pungitore: «C'è un grande entusiasmo nel nostro piccolo paese che accompagna questi giovani al loro primo anno di un campionato regionale. l ragazzi stanno dimostrato di saperci fare guidati e hanno raggiunto una compattezza importante, con un gruppo che è ormai unito dentro e fuori dal campo». Prossimo impegno per i ragazzi del presidente Pasquale Mazzotta a Diamante, contro la forte Alessandro Rosina.