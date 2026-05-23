La Calabria si veste di giallorosso e accompagna il Catanzaro nel momento più importante della stagione. Alla vigilia della doppia sfida playoff contro il Monza, il gruppo Pubbliemme e il Network LaC, guidati dal presidente Domenico Maduli, hanno lanciato una grande campagna di sostegno ai colori giallorossi attraverso un messaggio collettivo di passione e appartenenza.

Lo slogan scelto è semplice ma potente: «Sogniamo insieme!». Due parole che racchiudono il sentimento di un’intera regione, stretta attorno alla squadra del presidente Floriano Noto guidata da Alberto Aqulani in un finale di stagione che ha riacceso entusiasmo, orgoglio e ambizioni.

Le immagini della campagna campeggiano sui Ledwall dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, nei punti strategici della viabilità calabrese e nei principali circuiti pubblicitari del territorio, diventando immediatamente virali tra tifosi e cittadini. L’effetto visivo è forte.

I colori del Catanzaro dominano gli schermi digitali: il rosso, il giallo, i riflessi delle luci e soprattutto il volto dei protagonisti in campo, simboli di una squadra che ha saputo riportare entusiasmo attorno a una piazza storica del calcio italiano.

L’iniziativa firmata Pubbliemme e LaC assume anche un valore identitario. La corsa del Catanzaro viene vissuta come patrimonio condiviso della Calabria, una storia capace di unire territori, generazioni e tifoserie. Non è soltanto il sostegno a una squadra, ma il racconto di una regione che prova a riconoscersi in un sogno sportivo e nella possibilità di scrivere una pagina storica. Le immagini diffuse nelle ultime ore raccontano perfettamente il clima: aeroporti illuminati di giallorosso, Ledwall imponenti, slogan emozionali e un messaggio chiaro rivolto alla squadra e alla città.

Adesso la parola passa al campo. Ma mentre cresce l’attesa per il confronto contro il Monza, una certezza già esiste: la Calabria ha scelto da che parte stare. E lo sta gridando ovunque, a caratteri luminosi: «Sogniamo insieme».