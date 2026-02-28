Un periodo opaco per il Comprensorio Vibonese (una sola vittoria nel girone di ritorno) nel corrente campionato di Seconda Categoria e mettendo adesso a serio rischio il raggiungimento dei play off. La dirigenza rossoblù cercava una svolta e, dopo una riunione tra i vari dirigenti, ha deciso per lo scossone in panchina.

la decisione

Ufficiale infatti la rescissione consensuale con il tecnico Saverio Curello. La notizia è giunta nella giornata di ieri, a ridosso del match interno contro il Briatico, valido per il diciassettesimo turno.

Ecco il comunicato della società: «Mister Curello ha guidato il gruppo con serietà, professionalità e competenza, qualità che gli vengono unanimemente riconosciute all’interno dell’ambiente sportivo. È considerato, da addetti ai lavori e non solo, un allenatore di assoluto valore. Tuttavia, nel calcio i risultati rappresentano un elemento determinante e, quando questi non rispecchiano le aspettative del progetto tecnico, è necessario fermarsi e riflettere. In questo momento, pur nel rispetto reciproco, non si ravvisano più le condizioni complessive per proseguire il percorso insieme con la necessaria serenità e convinzione. La decisione assunta non rappresenta in alcun modo un giudizio assoluto sul professionista, il cui valore resta indiscutibile, ma esclusivamente una scelta maturata nell’interesse del progetto sportivo. La decisione è stata presa con senso di responsabilità e nella piena consapevolezza delle dinamiche che caratterizzano una stagione sportiva».