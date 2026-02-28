Momento opaco per la compagine rossoblù, con una sola vittoria nel girone di ritorno. La decisione maturata nell’ambito di un accordo tra le parti
Un periodo opaco per il Comprensorio Vibonese (una sola vittoria nel girone di ritorno) nel corrente campionato di Seconda Categoria e mettendo adesso a serio rischio il raggiungimento dei play off. La dirigenza rossoblù cercava una svolta e, dopo una riunione tra i vari dirigenti, ha deciso per lo scossone in panchina.
la decisione
Ufficiale infatti la rescissione consensuale con il tecnico Saverio Curello. La notizia è giunta nella giornata di ieri, a ridosso del match interno contro il Briatico, valido per il diciassettesimo turno.
Ecco il comunicato della società: «Mister Curello ha guidato il gruppo con serietà, professionalità e competenza, qualità che gli vengono unanimemente riconosciute all’interno dell’ambiente sportivo. È considerato, da addetti ai lavori e non solo, un allenatore di assoluto valore. Tuttavia, nel calcio i risultati rappresentano un elemento determinante e, quando questi non rispecchiano le aspettative del progetto tecnico, è necessario fermarsi e riflettere. In questo momento, pur nel rispetto reciproco, non si ravvisano più le condizioni complessive per proseguire il percorso insieme con la necessaria serenità e convinzione. La decisione assunta non rappresenta in alcun modo un giudizio assoluto sul professionista, il cui valore resta indiscutibile, ma esclusivamente una scelta maturata nell’interesse del progetto sportivo. La decisione è stata presa con senso di responsabilità e nella piena consapevolezza delle dinamiche che caratterizzano una stagione sportiva».