Le voci sono rimbalzate, prepotenti, nelle ultime ore e a confermarle è stato Valerio Antonini con alcune dichiarazioni sui social

Sembrava che questa sosta del campionato di Serie D (girone I) dovesse servire alla Vibonese per ritrovarsi e cercare, insieme al nuovo mister Danilo Fanello, la giusta quadra per questo sprint finale di stagione e soprattutto per la volata salvezza, con i rossoblù che sono attualmente in piena zona playout. Ebbene non è ciò che sta succedendo, almeno da quanto trapela e dai movimenti di "mercato".

Clamorosi risvolti

In una fase cruciale per la formazione rossoblù, con otto gare al termine della stagione e ben quattro scontri diretti che potrebbero indirizzare il destino salvezza/playout, un fulmine a ciel sereno squarcia il cielo dello stadio Luigi Razza che sembrerebbe ver perso addirittura il suo capitano. Clamorose infatti le ultime voci che si sono rapidamente rincorse nella serata di ieri e che vedrebbero capitan Besmir Balla a un passo dal Trapani.

A confermare la cosa sono state le parole di Valerio Antonini, presidente del club siciliano, sui Social e che non lasciano spazio a interpretazioni: «Bes Balla è il regalo che faccio alla squadra. Sono certo che il mio Bes darà tutto per il Trapani».

Da qui inoltre si sollevano tanti quesiti e tante domande su quest'altro movimento che va in controtendenza all'acclamata voglia di salvare la squadra. La cosa più triste è che in tutto questo la Vibonese non ha... voce in capitolo nel senso che ha firmare la rescissione è chi detiene ancora le quote societarie, ovvero Fernando Cammarata. A parte questo, però, un vero capitano non abbandona mai la sua nave soprattutto in un momento di tempesta. All'orizzonte c'è il Ragusa, delicato scontro diretto, e con lo spogliatoio che ha perso anche il suo ultimo punto di riferimento.